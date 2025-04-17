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Belediye Başkanı, Öğrencilerle Buluştu

Belediye Başkanı, Öğrencilerle Buluştu
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Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, Hürriyet İlkokulu 3. sınıf öğrencilerini makamında kabul ederek, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan, çocuklar için özel etkinlikler ve cep sineması müjdesi verdi.

Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, makamında öğrencileri kabul etti.

Hürriyet İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde kurum tanıtımları kapsamında belediyeyi ziyaret etti.

Önce servisleri gezen öğrenciler, daha sonra Kayaoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Belediyenin çalışmaları hakkında öğrencilere bilgi veren Kayaoğlu, geleceğin mimarı olacak çocukların kurumları tanımalarının güzel bir etkinlik olduğunu söyledi.

Kayaoğlu, çocuklar için bu yıl da karne hediyesi olarak eğitim yılı sonunda etkinlik düzenleneceğini belirterek, "Suşehri'nde çocuklarımıza daha etkin oyun alanları oluşturmak amacıyla gerekli çalışmaları yapıyoruz. İnşallah daha güzel çalışmalar ve sürprizlerimizi siz değerli öğrencilerimize sunacağız." dedi.

Çocukların sinema talebine de olumlu yanıt veren Kayaoğlu, ilçeye cep sineması yapılacağının müjdesini verdi.

Kayaoğlu, öğrencilere çeşitli ikramlarda bulundu.

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Kaynak: AA / Faruk Kara - Güncel
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