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Telefonda kendilerini belediye başkanı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 6 şüpheliye gözaltı

Telefonda kendilerini belediye başkanı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 6 şüpheliye gözaltı
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Samsun merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan olarak tanıtıp yardım kampanyası bahanesiyle 310 bin lira dolandıran 6 şüpheli gözaltına alındı.

SAMSUN merkezli 6 ilde telefonla aradıkları kişileri, kendilerini Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 6 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları arayıp kendilerini Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan olarak tanıtıp yardım kampanyası düzenlediğini iddia ederek para toplayan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Samsun merkezli Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Bartın ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli, gözaltına alındı. 1 şüphelinin ise başka bir dolandırıcılık suçundan cezaevinde olduğu belirtildi.

310 BİN LİRA HAKSIZ KAZANÇ TESPİT EDİLDİ

Ekiplerin aramalarda; tüfek, çok sayıda cep telefonu ile dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin, ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolisi hazırlanacağını söyleyerek para talep ettikleri ve bu yöntemle 4 ayrı olayda 310 bin lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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