Beypazarı Belediye Başkanı Şehit Ailelerini Misafir Ediyor
Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, tüm şehit ailelerini ücretsiz olarak Beypazarı'nda misafir etme teklifinde bulundu. Şehit aileleri, konaklama dahil olmak üzere Beypazarı'nı ziyaret ederken, Belediye tarafından ağırlanacaklar. Ayrıca, gaziler de yüzde 50 indirimli fiyatlarla misafir edilebilecek ve rehber eşliğinde ilçenin tarihi mekanlarını, müzelerini ve İnözü Vadisi'ni gezebilecekler.
Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, şehit ailelerini Beypazarı'na davet etti.
Başkan Kasap, yaptığı açıklamada, tüm şehit ailelerinin Beypazarı ziyaretinde bulundukları sırada, konaklama dahil ücretsiz olarak misafir edileceklerini söyledi.
Belediye bünyesinde, şehitlerin emanetleri olan yakınlarını misafir etmekten gurur duyacaklarını belirten Kasap, şunları kaydetti:
"Bizde misafir olacak aileler belediyemiz ile irtibata geçsinler. Ayrıca, gazilerimiz de bu anlamda yüzde 50 indirimli fiyatlardan misafirimiz olabilecekler. ilçemizde misafir oldukları sürelerde, Beypazarı'nın tarihi mekanlarını, müzelerini ve İnözü Vadisi'ni, rehber desteğimizle birlikte gezebilecekler."