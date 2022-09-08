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Belediye Başkanı Günaydın'dan başarılı öğrenciye hediye

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Belediye Başkanı Günaydın'dan başarılı öğrenciye hediye

Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Dilara Torlak'ı makamında kabul etti.

Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Dilara Torlak'ı makamında kabul etti.

Günaydın, belediye olarak en büyük önceliği eğitime verdiklerini belirterek, gençlere destek olduklarını söyledi.

İlçenin öğrencilerinin yakaladıkları başarıların kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Günaydın, "Gençlerimizi her alanda daha güzel yerlerde görmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Başarılarından dolayı kızımızı kutlayarak maddi yardımında bulunarak kitap hediye ettik. Eğitime destek adına ilçemizdeki başarılı öğrencilerimize imkanlarımız doğrultusunda her türlü desteği vereceğiz." dedi.

Torlak da Belediye Başkanı Günaydın'a destekleri için teşekkür etti.

Kaynak: AA / İbrahim Torlak - Güncel

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