Belediye Başkanı Gülşah Durbay Yoğun Bakıma Alındı
Manisa'nın Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, kanser tedavisi gördüğü için gittiği hastanede doktorlar tarafından gözlem amaçlı olarak yoğun bakım ünitesine alındı. Başkanın genel durumunun iyi olduğu bildirildi.

MANİSA'nın merkez Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, rutin tedavisi için gittiği hastanede doktorların değerlendirmesi sonucu gözlem amaçlı olarak yoğun bakım ünitesine alındı.

Şehzadeler Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, bir süredir kanser tedavisi gören Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın dün rutin tedavisi için gittiği Manisa Şehir Hastanesi'nde, doktorların değerlendirmesi sonucu gözlem amaçlı yoğun bakım ünitesine alındığı bildirildi. Açıklamada, "Bilindiği üzere bir süredir kanser tedavisi gören Belediye Başkanımız Gülşah Durbay, 1 Aralık Pazartesi günü rutin tedavisi için Manisa Şehir Hastanesine gitmiş, doktorların uygun görmesiyle de tedavisinin daha iyi sürdürülebilmesi için gözlem amaçlı olarak yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Başkanımızın genel durumu iyi olmakla birlikte, tedavisinin ardından daha sağlıklı bir şekilde hastaneden taburcu edilecektir. Gerekli olması durumunda bilgilendirmelerin tarafımızca yapılacağını belirtiyor; resmi açıklama olmadan hiçbir spekülasyona itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz. Geçmiş olsun dileklerini paylaşan tüm hemşehrilerimize teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
