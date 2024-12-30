Üye Girişi
Haberler
MTV zammı belli oldu
Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne büyük zam
2025'ten önce zamlar geldi! Ehliyet, pasaport, IMEI hepsi cep yakacak
2025'ten önce zamlar geldi! Ehliyet, pasaport, IMEI hepsi cep yakacak
Suriye'ye ilk resmi davet Suudi Arabistan'dan
Suriye'ye ilk resmi davet sürpriz bir ülkeden
Putin'den Anadolu Efes'e kayyum
Putin, ünlü Türk şirketine kayyum atadı

Herkes 2025'i, Sorgun 2026'yı kutladı

Herkes 2025'i, Sorgun 2026'yı kutladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde belediye tarafından, "Hoş geldin 2026" yazılı pankart asıldı. Herkes hata yapıldığını düşünürken, Belediye Başkanı Erkut Ekinci'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki Şakir Efendi Şehir Meydanı'nda bulunan büyük ekranda 'Hoş geldin 2026' yazısı sergilendi. Ekrana yansıtılan görüntü, Sorgun halkının ilgisini çekti.

ŞİMDİDEN 2026'YI KUTLADILAR

Sorgun Belediyesi, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla erken kutlamanın nedenini açıkladı. Sorgun'un gelecek vizyonuna vurgu yaparken "Herkes 2025'e merhaba derken, biz Sorgun Belediyesi olarak ufukta görünen yeni yılı 'bir yıl' erkenden kutluyoruz. Neden mi? Aslında Sorgun hep 10 yıl ilerde ama bu sefer bir yıl fazlayla yetinelim dedik. Bu küçük ironimizle, Sorgun'un geleceğe olan heyecanını, yenilikçi ruhunu ve dinamizmini paylaşmak istiyoruz. Gelin, hep beraber 'şimdiden' 2026'nın coşkusunu yaşayalım. Çünkü biz biliyoruz ki Sorgun, yarınları beklemeden yaşayan bir şehir" cümlelerine yer verildi.

"SORGUN SÜREKLİ İLERİYE GİDEN BİR ŞEHİR"

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, "Biz sıradan bir yeni yıl kutlaması yapmıyoruz. Sorgun'un hep geleceğe odaklı bir şehir olma vizyonunu pekiştiriyoruz. Bizler, her zaman geleceği bugünden yaşamayı tercih eden bir şehir olarak, bu kutlama ile hem halkımıza neşeli bir an yaşatmak istedik hem de Sorgun'un dinamizmini ve yenilikçi ruhunu bir kez daha hatırlatmak istedik. Sorgun, yarınları beklemeden bugününü yaşayan, sürekli ileriye giden bir şehir olarak her zaman gurur duyduğumuz bir yer olmuştur. 2026'ya şimdiden merhaba diyerek, bu ruhu bir kez daha paylaşıyoruz. Hep birlikte 2026'nın coşkusunu şimdiden yaşayalım" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
img

Evlenememesinden Icardi'yi sorumlu tuttu
img

Wanda'dan sere serpe pozlar
img

Erdoğan "Malum çevreleri çıldırtacak" demişti! Bir ülke daha kapıda
500

Yorumlar (6)

Haber Yorumlarırecep kaya:

HE TAMAM

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıakan kaplan:

Boş bir reklam olmuş yazık yapılan masrafa ama nasıl çalacak başka tabiki…

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYıldırım YILDIZ:

Bence de makarna vizyon yaptı size ve 10 değil 25 yıl öndesiniz Apo ile kol kola olmaz inşallah reisiniz ile diye düşünüyoruz yozgetli.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBeytullah ÇELEBİ:

Taklitçileeer.O espri adana ya aittir

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSnr:

Adanayimi kiskanmislar

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKkz Karakız:

Yozgatlı ile yılanı aynı çuvalın içine koymuşlar yılan demiş ki beni kurtarın bunların kafaları sağlam bir millet

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kadının canlı yayındaki itirafları olay oldu
Genç kadının canlı yayındaki itirafları olay: Kocam annesine...
İsrail ordusundan Kuneytra'daki belediye binasına baskın
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! İsrail sonunda bunu da yaptı
Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi: Emekli maaşımla nasıl alacağım?
Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi
Biden'dan Ukrayna'ya bugüne kadar görülmemiş destek
Bıden'dan Ukrayna'ya bugüne kadar görülmemiş destek
Hastanede kan donduran anlar! 13. kattan kendini boşluğa bıraktı
Hastanede kan donduran anlar! 13. kattan kendini boşluğa bıraktı
'Bana bir Audi'yi çok gördüler' diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde
Kirasına yüzde 44 zam yapıldı! İşte Erbaş'ın ödeyeceği yeni meblağ

Son Dakika Haberleri

Bologna Verona CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bologna Verona maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Gassal devamı gelecek mi, yeni sezon çekimleri başladı mı? Ipswich Town Chelsea CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Ipswich Town Chelsea maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 31 Aralık Salı İstanbul'da okullar neden 16.00'da kapanıyor? Yarın öğleden sonra resmi tatil mi, 31 Aralık yarım gün mü? Aston Villa Brighton CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Aston Villa Brighton maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Putin Anadolu Efes'e neden kayyum atadı? MasterChef FİNALE kim kaldı? 30 Aralık Pazartesitesi? MasterChef ilk 4'e kalan son yarışmacı kim? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! MasterChef puan durumu ne? 30 Aralık Pazartesi, Kerem, Beyza puanları kaç?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.