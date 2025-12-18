Belçikalı 170 sanatçıdan, ülkelerinin Eurovision'a katılma kararını kınayan ortak mektup Açıklaması

Belçikalı 170 sanatçı, ülkenin Fransızca kamu yayıncısı RTBF'nin, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil edilmesine rağmen etkinliğe katılma kararı almasını kınadı.

Fransızca yayın yapan La Libre gazetesi, Belçikalı 170 sanatçının RTBF'nin Eurovision'a katılma kararı hakkında kaleme aldığı ortak mektubu yayımladı.

Aralarında yönetmen Thierry Michel ve aktör David Murgia gibi isimlerin bulunduğu sanatçılar, İsrail'in yarışmada temsil edileceğini hatırlatarak, RTBF'nin buna rağmen Eurovision'a katılma kararı almasını kınadı.

Sanatçılar, "İsrail hükümeti, yıllardır Filistin halkına yönelik işgal, kolonileştirme ve apartheid rejiminden dikkatleri başka yöne çekmek amacıyla büyük sanat ve kültür etkinliklerini propaganda amaçlı kullanmaktadır." ifadesini kullandı.

Ekim 2023 ve İsrail'in ihlal ettiği ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana Avrupa kamuoyuna olup biteni unutturmanın Tel Aviv için "daha hayati hale geldiğini" kaydeden sanatçılar, Eurovision'a katılmanın İsrail'in "modern Batı demokrasisi olduğu yanılmasının" sürmesine ve suçlarını daha kolay gizlemesine olanak tanıdığını belirtti.

Sanatçılar, " İsrail'i bu tür etkinliklere davet etmeyi sürdürmek, kabul edilemez olanı hoş görmek ve İsrail hükümetinin sömürgeci, ırkçı ve yok edici politikalarını saygınlık kisvesi altında örtbas etmek anlamına gelir." ifadesine yer vererek, bu yaklaşımın dünyanın Filistinlilere yönelik baskıya karşı somut tepki vermemesi gerektiğine inananları güçlendireceğine dikkati çekti.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) doğrudan Tel Aviv'e bağlı olduğunu ve hükümetin "milliyetçi militarist propagandasını yaygınlaştırdığını" belirten sanatçılar, şunları kaydetti:

"Sanat ve kültür, hümanist, kardeşçe ve evrensel bir bakış açısıyla yaklaşıldığı takdirde halklar arasında köprüler kurmak ve barışı teşvik etmek için güçlü fırsatlar sunabilir. İsrail'in Eurovision'a katılımı durumunda bu koşulların sağlanmadığına şüphe yoktur, zira bu katılım ülkeye imajını iyileştirme ve kontrolü altındaki Filistin halkını acımasızca silme fırsatı sunacaktır."

Sanatçılar, İsrail'in işlediği soykırım ve apartheid suçlarının uluslararası hukukun en ciddi suçları olduğuna dikkati çekerek, "insanlığın temellerini çiğneyen bir devlet Eurovision'da hoş karşılandığı sürece" RTBF'nin bu yarışmadan çekilmesi gerektiğinin altını çizdi.

5 ülke Eurovision'dan çekilme kararı almıştı

Avrupa Yayın Birliği (EBU), 4 Aralık'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde 95. Genel Kurul Toplantısı'nı düzenlemişti.

Toplantıda, İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına izin verilmesinin ardından İspanya, Hollanda, İrlanda, İzlanda ve Slovenya devlet televizyonları da kararı protesto ederek Eurovision'dan çekilme kararı almıştı.

Belçika'nın tutumu

Belçika'da Flamanca yayın yapan kamu yayıncısı VRT, 4 Aralık'ta, gelecek sene Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayacağını duyurmuştu.

VRT tarafından yapılan yazılı açıklamada, televizyonun, "EBU bünyesinde barış, insan hakları ve şefkate daha net bir bağlılığı savunmaya devam edeceği" belirtilmişti.

Açıklamada, "Eurovision Şarkı Yarışması'na bağlılığımızın devamı, EBU'nun önümüzdeki yıllarda bu endişeleri nasıl ele alacağına bağlı olacaktır." denilmişti. VRT, buna karşın EBU üyesi olduğu için yarışmayı yayınlayacağını duyurmuştu.

VRT'nin kararı ise Belçika'nın yarışmada temsil edilmeyeceği anlamına gelmiyor. Ülkede buna dair yetki, dönüşümlü olarak VRT ile Fransızca kamu yayıncısı RTBF arasında paylaşılıyor.

Bu sene yarışmacı gönderme hakkını elinde bulunduran RTBF ise 5 Aralık'ta, Eurovision'a katılacağını duyurmuştu.