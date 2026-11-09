Belçika ve Fransa kıyılarında 11'i şamandırada bulunan 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Belçika ve Fransa kıyılarında 11'i şamandıraya tutunmuş halde bulunan 13 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

Belçika'nın Flaman bölgesinin kamu yayıncısı VRT'nin haberine göre, Oostende Belediyesindeki Deniz Kurtarma ve Koordinasyon Merkezi (MRCC) yerel saatle 17.40 civarında Fransız- Belçika kıyısı açıklarında 2 kişiyi taşıyan bir göçmen teknesinin bulunduğuna dair ihbar aldı.

Bunun üzerine "NH90" tipi helikopter ve Belçika arama kurtarma ekiplerine bağlı 4 bot harekete geçerek, küçük tekneyi saptadı ve teknedeki 2 göçmeni kurtardı.

Flaman hükümetine bağlı Deniz ve Kıyı Hizmetleri Kurumu (MDK) sözcülerinden Dries Derudder, tekneden kurtarılan göçmenlerden birinin ciddi hipotermi (vücut sıcaklığının tehlikeli düzeyde düşmesi) geçirdiğini açıkladı.

Kurtarılan göçmenlerin denizde 11 kişinin daha bulunduğunu arama kurtarma ekiplerine söylemesi üzerine bu kişilerin, Fransız sularındaki bir şamandıranın üzerinde bulunduğunu aktaran Derudder, göçmenlerin hastanedeki tedavilerinin sürdüğünü ifade etti.

İnsan kaçakçılığı yapan suç örgütleri, kış yaklaşırken yasa dışı faaliyetlerini artırıyor

Belçika'nın Nieuwpoort kenti açıklarında dün de yaklaşık 30 göçmenin bulunduğu tekne tespit edilmişti.

Belçika Federal Polisi, teknenin Fransa'nın Bray-Dunes bölgesi açıklarına doğru geçmesinin ardından yaklaşık 20 göçmenin daha tekneye binmeye çalıştığını belirtmişti.

Polis, bütün göçmenlerin Fransa'nın kuzeyindeki Dunkirk Limanı'nda karaya çıkarıldığını, çoğu göçmenin hipotermi geçirdiğini ancak olayda can kaybı yaşanmadığını kaydetmişti.

Belçika Federal Polisinden yetkili An Berger, insan kaçakçılığı yapan suç örgütlerinin kış yaklaşırken yasa dışı faaliyetlerini artırdığına işaret ederek, göçmenlerin İngiltere'ye gitmeye çalıştığını söylemişti.

Kaynak: AA