Belçika Savunma Bakanlığı, VKI'ya yıllık 10 milyon avro yatırım yapacak

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Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, roket ve havacılık teknolojileri alanında araştırmalar yürüten ulusal enstitüye yıllık 10 milyon avro yatırım yapacaklarını bildirdi.

Francken, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, güçlü savunmanın teknolojik üstünlüğe dayandığını belirtti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın askeri teknolojinin hızlı gelişimini gözler önüne serdiğine işaret eden Francken, "Bu yarışta önde kalmak, silahlı kuvvetlerimizin gücünü ve dolayısıyla Avrupa'daki barışı güvence altına almak açısından hayati önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Francken, Belçika Savunma Bakanlığının 2024'ten bu yana Sint-Genesius-Rode bölgesindeki Von Karman Akışkanlar Dinamiği Enstitüsü (VKI) ile hipersonik teknoloji alanında çalışmalar yürüttüğünü kaydederek, VKI'nın araştırma faaliyetlerini yürüttüğü konuların roket ve havacılık teknolojisindeki yenilikler için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Enstitü ile işbirliklerini aeroakustik, kriyojenik teknoloji ve sıvı metal akışları gibi alanlarda da geliştirmeyi planladıklarını belirten Francken, bu doğrultuda Savunma Bakanlığının VKI'ya yıllık 10 milyon avro yatırım yapacağını açıkladı.

Francken ayrıca, Enstitü için güvenlik de sağlayacaklarının altını çizerek, "Zira Çin ve Rusya'nın, Sint-Genesius-Rode'da elde edilen araştırma sonuçlarıyla son derece yakından ilgilendiğinden emin olabilirsiniz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA