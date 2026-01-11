Haberler

Belçika Savunma Bakanı Francken, Arktik bölgesinde NATO girişimine ihtiyaç olduğunu söyledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, ABD'nin Grönland'a yönelik tehditlerinden endişe duyduğunu ve Arktik bölgesinde artan Çin ve Rus nüfuzuna karşı NATO öncülüğünde bir girişim başlatılması gerektiğini ifade etti.

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, ABD'nin Grönland'a yönelik tehdidinden ciddi endişe duyduğunu ancak Arktik bölgesinde artan Çin ve Rus nüfuzundan da rahatsız olduğunu belirterek, burada NATO öncülüğünde bir girişim başlatılması gerektiğini kaydetti.

Francken, Belçika'nın VTM televizyonunda katıldığı programda açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Grönland'a yönelik tehdidinden endişe duyduğunu ve Belçika'daki ABD büyükelçileriyle hemen irtibata geçtiğini söyleyen Francken, "Bunun çok ciddi bir sorun teşkil ettiğini ifade ettim. Grönland, Venezuela ya da İran değildir. Bu, NATO'nun varlığı açısından kilit öneme sahip bir konudur." şeklinde konuştu.

Francken, temaslarının ardından ABD'nin Grönland'ı ilhak etmek istemediğini, daha ziyade satın almak istediğini öğrendiğini dile getirdi.

Ancak bu tür adımlara gerek olmadığını, artan Rus ve Çin varlığına karşı çözümün Grönland etrafında NATO varlığını artırmak olduğunu savunan Francken, "Bu, Rusya ve Çin'e Grönland'ın NATO'nun bir parçası olduğunu açık bir şekilde gösterir." dedi.

Francken, Arktik bölgesinde artan Çin ve Rus nüfuzundan kendisinin de rahatsızlık duyduğunu belirterek, "Kutup buzulları eridiği için Arktik bölge, jeopolitik açıdan giderek daha önemli hale geliyor. Şu anda çok daha fazla trafik var. Fakat NATO da bunun için var. Gelin birlikte hareket edelim ve birbirimizi kamuoyu önünde hedef alıp eleştirmeyelim." diye konuştu.

Bu çerçevede "Doğu Gözcüsü" gibi NATO öncülüğünde bir "Arktik Gözcüsü" girişiminin kurulabileceğine işaret eden Francken, aksi takdirde Rusya'nın kazançlı çıkacağını ifade etti.

???????

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime kar arası

Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime ara
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'a sevindirici haber! Dönüş tarihleri belli oldu

Sergen'i sevindiren haber! Dönüş tarihleri belli oldu
Galatasaraylılar kızacak! Tümer Metin'den Guendouzi için yılın iddiası

Galatasaraylılar kızacak! Tümer'den Guendouzi için yılın iddiası
11 milyon euro bonservis! Szymanski'nin yeni takımı belli oluyor

11 milyon euro bonservis! Szymanski'nin yeni takımı
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü

450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
Beşiktaş'a sevindirici haber! Dönüş tarihleri belli oldu

Sergen'i sevindiren haber! Dönüş tarihleri belli oldu
Yasemin Minguzzi umreye gitti: Medine'den paylaşım yaptı

Oğlunun kaybı yürekleri dağlamıştı: Paylaşımı dikkat çekti
Fenerbahçe duyurdu: Milyonların izleyeceği dev final iki sene boyunca İstanbul'da

Milyonların izleyeceği dev final iki sene boyunca İstanbul'da