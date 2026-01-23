Haberler

Belçika istihbaratı: Terör örgütü PKK, kamu düzeni sorunlarına ve şiddet eylemlerine yol açıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Belçika Devlet Güvenlik Servisi (VSSE) 2025 raporunda, terör örgütü PKK'nın ülkedeki aşırıcılık ve kamu düzeni sorunlarına yol açtığını, bazı durumlarda bunun şiddet eylemlerine dönüşebileceğini belirtti. PKK'nın Belçika'daki faaliyetleri ve potansiyel tehditleri raporda detaylandırıldı.

Belçika Devlet Güvenlik Servisi (VSSE), 2025 raporunda, terör örgütü Pkk'nın ülkede aşırıcılık ve kamu düzeni sorunlarına yol açtığını belirterek, bazı durumlarda bunun şiddet eylemlerine dönüşebileceğine dikkati çekti.

VSSE 2025 raporunda, terör örgütü Pkk'nın ülkedeki faaliyetlerine yer verildi.

44 sayfalık raporda, 2025'in terör örgütü için silahlı mücadeleye son verme kararı nedeniyle dönüm noktası olduğu belirtildi.

Raporda, "Örgüt şu anda silahlı kapasitesini koruyor ve Pkk'nın silahlarından tamamen vazgeçmesi için hala birkaç önemli adım atılması gerekiyor." ifadesi kullanıldı.

Raporda, terör örgütü Pkk'nın Belçika'daki yapısına ilişkin şunlar kaydedildi:

"Örgütün çeşitli yapılarını kurduğu Belçika'da PKK faaliyetlerine devam ediyor. Bunlar arasında Kürt nüfusu için gösteriler ve destek eylemleri gibi kamuya açık faaliyetlerin yanı sıra Türkiye, Suriye ve Irak'taki harekete lojistik ve mali destek sağlamak gibi gizli faaliyetler de yer alıyor. PKK'nın Belçika'daki faaliyetleri, ülkedeki çok sayıda uluslararası kurumun varlığı nedeniyle örgüt için önemlidir. Örgüt, etkisini genişletmeyi ve davası için siyasi destek kazanmayı hedefliyor. Belçika'daki bazı PKK sempatizanlarının, çeşitli solcu aşırılıkçı gruplarla da bağlantıları bulunuyor."

Terör örgütü PKK'nın Belçika'da terör eylemlerinde bulunmasının "son derece düşük bir ihtimal" olduğu belirtilen raporda, şu ifadelere yer verildi:

"PKK'nın Belçika'ya yönelik tehdidi öncelikle aşırıcılıkla ilgilidir. Hiyerarşik olarak örgütlenmiş ve otoriter bir örgüt olan PKK, Kürt diasporası üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Örgüt, kamu etkinlikleri sırasında sempatizanlarını mobilize edebilmekte ve bu da bazen kamu düzeni sorunlarına ve Türk toplumuyla gerilimlere yol açabilmektedir. Bazı durumlarda bu, şiddet eylemlerine bile dönüşebilir. Suriye gibi ülkelerdeki Kürtlerin durumu ve barış sürecindeki gelişmeler, bu tür kamu etkinlikleri üzerinde mobilize edici bir etkiye sahiptir."

Başkent Brüksel'de önceki gün terör örgütü yandaşları, Avrupa Birliği (AB) kurumlarının önünde taşkınlık çıkarmış, Belçika polisinin sert müdahalesiyle karşılaşmıştı.

PKK, 2002'den bu yana AB'nin terör listesinde yer alıyor.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı

İmralı görüşmesinin tutanakları 2 ay sonra yayınlandı
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu

DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı
İlk konut kredilerine kolaylık geliyor! Detaylar netleşmeye başladı

İlk konut kredilerine kolaylık geliyor! Detaylar netleşmeye başladı
Kısmetse Olur'da Perinaz'dan RTÜK'ün radarına takılacak dans

RTÜK'ün radarına takılacak dans
Galatasaray-Atletico Madrid maçına giden İspanyol taraftarın paylaşımı viral oldu

Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü! Düşülen not viral oldu
Dünyanın en basit ilacı ülkede krize yol açtı! İhracatı bile yasakladılar

Dünyanın en basit ilacı krize yol açtı! İhracatı bile yasakladılar