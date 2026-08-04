Haberler

Anvers'te su çekme yasağı genişletiliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Belçika'nın Anvers bölgesinde kuraklık nedeniyle getirilen su çekme yasağı, 6 Ağustos'tan itibaren bölge genelini kapsayacak. Deniz taşımacılığına uygun olmayan su kütleleri ve kanallardan su çekilmesi yasaklanacak; ancak hayvan sulama ve acil durumlar istisna tutulacak.

Belçika'nın Anvers bölgesinde kuraklık nedeniyle uygulanan, deniz taşımacılığına uygun olmayan su kütlelerinden ve kamuya ait kanallardan su çekilmesi yasağının bölge genelini kapsayacak şekilde genişletileceği bildirildi.

Anvers Bölge Valiliğinden yapılan açıklamada, ilk olarak bölgedeki bazı havzalar için 2 Temmuz'da getirilen su çekme yasağının 6 Ağustos'tan itibaren bölge genelinde geçerli olacağı duyuruldu.

Anvers bölgesindeki kuraklık durumunun son haftalarda kötüleştiği vurgulanan açıklamada, olağanüstü sıcak hava koşulları nedeniyle su seviyelerinde keskin düşüşlerin tespit edildiği aktarıldı.

Deniz taşımacılığına uygun olmayan su kütlelerinin tamamen ya da kısmen kuruduğu kaydedilen açıklamada, yer altı su seviyelerinde görülen düşüşlerin rezervleri oldukça azalttığı ifade edildi.

Açıklamada, kuraklık durumunda düzelme görülene kadar yürürlükte kalacak yasağın, hayvanların sulanması ve acil durum müdahaleleri gibi durumlarda geçerli olmayacağı kaydedildi.

Kaynak: AA
Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı

Cem Küçük soruşturmasında ünlü spiker tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya'da Türk gemisini Ukrayna dronları taciz etti

Yine Türk gemisi, yine korku dolu anlar
Yemen açıklarında saldırıya uğrayan Hindistan’a ait yük gemisi battı

İsrail'in en yakın müttefiklerinden birine aitti! Sulara gömüldü
Fenerbahçe, Sturm Graz maçına hazır! Taraftarlar Samandıra'yı yaktı

Fenerbahçe taraftarı Samandıra'yı yaktı
Cem Küçük soruşturmasında tutuklanan Tahir Sarıkaya, milyonluk para trafiğini böyle savundu: PR ve reklam

Milyonluk para trafiğini bakın nasıl savundu! Dudak uçuklatan tutar
Alper Gezeravcı albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Alper Gezeravcı terfi etti

Tutuklanan Fatma Soydaş'ın erkek arkadaşı 'Zebani Efe'den olay sözler: Bir yenge gider, bir yenge gelir

Tutuklanan Fatma Soydaş'ın sevgilisi 'Zebani Efe'den olay sözler
Üniversite kampüsündeki camide ilginç detay: Ziyaretçilerini hayran bıraktırıyor

Üniversite kampüsündeki camide ilginç detay! Görenler hayran kalıyor