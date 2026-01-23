Haberler

Belçika İsrail'e yönelik silah ambargosu uygulamaya başladı

Belçika, İsrail'e silah ve askeri teçhizat taşıyan uçakların hava sahasını kullanmasını yasaklayarak, teknik iniş yapmalarını engelleyen bir ambargo uygulaması başlattı. Dışişleri Bakanlığı, uygulamanın detaylarını ve bu süreçteki sorumlulukları açıkladı.

Belçika'da, İsrail'e silah ve askeri teçhizat taşıyan uçakların ülkenin hava sahasını kullanması ve teknik iniş yapması yasaklandı.

Belçika Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e silah ve askeri malzeme taşınmasını engellemeyi amaçlayan ambargo uygulaması yürürlüğe girdi.

Dışişleri Bakanı Maxime Prevot'un girişimin sonucu olan uygulamanın detaylarını paylaşan Le Soir gazetesinin haberine göre, ilgili kişiler İsrail'e askeri malzeme taşıyan hava yolu şirketlerinin nakliye bilgilerini Belçika makamlarına bildirmekle yükümlü olacak.

Karar, daha önce "aktarmasız transit" olarak tanımlanan ve yükün uçaktan indirilmediği teknik duraklamalar yoluyla yapılan sevkiyatlara imkan tanıyan yasal boşlukları da kapsıyor.

Denetimler, gümrükler ve Ulaştırma Federal Kamu Hizmeti (SPF Transport) tarafından yürütülecek.

Belçika'da silah ihracatına ilişkin lisanslar bölgesel yönetimlerin yetki alanında bulunurken, silahların taşınması ve transit geçişleri federal makamların sorumluluğunda yer alıyor. Bu nedenle federal düzeyde uygulanan ambargonun, bölgesel lisansların fiilen kullanılmasını da engelleyebileceği ifade ediliyor.

Federal hükümet, düzenlemenin uluslararası hukuk yükümlülükleri çerçevesinde hayata geçirildiğini ve Belçika'nın bu alandaki sorumluluklarını yerine getirmeyi amaçladığını bildirdi.

Kaynak: AA
