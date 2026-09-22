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Belçika ile Ruanda, 17 Mart'ta kesilen diplomatik ilişkiler için anlaşma imzaladı

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Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Ruandalı mevkidaşı Olivier Nduhungirehe ile diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılmasına ilişkin anlaşmayı imzaladı. Prevot, KDC'deki çatışmalara ilişkin anlaşmazlıkların sürdüğünü ancak sistematik diyaloğun önemli olduğunu belirtti.

Belçika ile Ruanda, 17 Mart 2025'te iki ülke arasında yaşanan gerginlik üzerine kesilen diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya vardı.

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Ruandalı mevkidaşı Olivier Nduhungirehe ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak için bulundukları New York'ta diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılmasına ilişkin anlaşmayı imzaladıklarını bildirdi.

Gerilimlerin arttığı bir dünyada BM'ye ev sahipliği yapan New York'ta böyle bir anlaşmanın imzalanmasının önemli olduğunu belirten Prevot, Belçika ve Ruanda arasında karşılıklı fayda sağlayacak olumlu gündem oluşturabileceklerine inandığını vurguladı.

Prevot, diplomatik ilişkilerin kesilmesine yol açan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki çatışmalara ilişkin anlaşmazlıkların sürdüğünü ancak sistematik diyaloğun önemli olduğu konusunda mutabık kaldıklarını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkeler arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesi, kendi tutumumuzdan vazgeçtiğimiz anlamına gelmez aksine bu 'yapılandırılmış diyalog kanallarına sahip olmak' demektir ve ben, KDC'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini savunmaya devam edeceğim."

Brüksel'in, Kigali'yi, KDC'nin doğusunda süren çatışmaları desteklemek ve toprak bütünlüğüne saldırmakla suçlamasının ardından Belçika ile yardım işbirliğini durduran Ruanda, 17 Mart 2025'te de bu ülkeyle diplomatik ilişkilerini "derhal" kesme kararı aldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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