Belçika hükümeti, 4 gün çalışma ve mesai dışında mesajlara bakmama hakkında anlaştı - Haberler

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Belçika hükümeti, 4 gün çalışma ve mesai dışında mesajlara bakmama hakkında anlaştı

AA - Ömer Tuğrul Çam - Güncel
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Belçika hükümeti, 4 gün çalışma ve mesai dışında mesajlara bakmama hakkında anlaştı

Belçika'da çalışanları adeta sevinçten havaya uçuran bir anlaşmaya varıldı. Koalisyon hükümetini oluşturan partiler tarafından oluşturulan yeni yasaya göre ülkede çalışma günü 4'e indirildi. Ayrıca çalışanları, mesai dışında işle ilgili mesaj dahi almayacak.

Belçika'daki koalisyon hükümetinin bugün üzerinde uzlaşmaya vardığı "iş gücü reformu" çalışanların haklarıyla ilgili çeşitli konularda yenilikler içeriyor. Anlaşmayla daha önce de kabul gören ve çalışanlara iş saatlerini günlük 10 saate çıkararak haftada 4 gün çalışma imkanı veren teklif üzerinde nihai uzlaşı sağlanmış oldu.

MESAİ DIŞINDA KARŞILIK VERMEME HAKKI TANINDI

Uzlaşılan bir diğer konu da mesai saatleri dışında çalışanların kendilerine iş yeri tarafından gönderilen e-posta ve internet mesajları gibi bildirimlere karşılık vermeme hakkı oldu. Hükümetin iş gücü reform paketinde ayrıca istihdamın 2030'da yüzde 80'e çıkarılması hedefine yönelik bazı düzenlemeler de yer aldı.

GECE MESAİSİ DE DÜZENLEMEYE DAHİL EDİLDİ

Bu kapsamda internetten satış uygulamaları için çalışanların haklarının artırılması, çalışanların ilave eğitim hakkı, e-ticaret alanında çalışanlara gece çalışması gibi esnek mesai hakkı gibi yenilikler de reform paketinde bulunuyor.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Güncel

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