Haberler

Belçika Ekonomik Misyonu kapsamında Türkiye'yi ziyaret eden Belçika heyeti, Anıtkabir'i ziyaret etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Belçika Ekonomik Misyonu çerçevesinde Türkiye'yi ziyaret eden Belçikalı heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti. Heyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu.

Belçika Ekonomik Misyonu kapsamında Türkiye'yi ziyaret eden Belçika heyeti, Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prevot, Brüksel Başkent Bölgesi Başbakanı Boris Dillies, Valon Bölge Hükümeti Başbakan Yardımcısı Pierre-Yves Jeholet ile beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhuriyet'in kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk sunarak, saygı duruşunda bulunan heyet, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Prevot, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırası önünde büyük bir saygıyla eğiliyorum. İlerici reformlarıyla ilerlemeye, açılmaya ve geleceğe dönük modern bir Türkiye'nin temellerini attı. Bu ekonomik misyon vesilesiyle bana eşlik eden 200'den fazla Belçikalı şirketle birlikte, bu mirastan Türkiye ile Avrupa Birliği ekonomileri arasındaki entegrasyonun güçlendirilmesini öngören stratejik çerçeve kapsamında, iki dost halk arasında sürdürülebilirlik, rekabetçilik ve ortak refaha dayalı bir ortaklık için bu mirastan ilham alıyorum."

Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer
Tarihler belli oldu! Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak

Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gören dönüp bir daha bakıyor! Zirvedeki evin hikayesi hayli ilginç

Gören dönüp bir daha bakıyor! Zirvedeki evin hikayesi hayli ilginç
Arda Güler'e inanılmaz teklif! Parayı koyacak yer bulamayacak

Arda'ya inanılmaz teklif! Kabul ederse paraya para demeyecek

31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti

773 günde haritanın rengi değişti

Bu dansın bedeli ağır oldu, bir de övgüyle paylaştı

Bu dansın bedeli ağır oldu, bir de övgüyle paylaştı
Önde oldukları maçı hükmen kaybettiler! Belki de şampiyonluk gitti

Bu olayların bedeli çok ama çok ağır oldu!

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Maç sonu oturup ağladı

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?

Telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, 14 milyon lira dolandıran çete çökertildi

Artık kimsenin canını yakamayacaklar