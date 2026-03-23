Belçika: Gerilimin düşürülmesi mutlak bir önceliktir

Belçika Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı 5 gün erteleme talimatının ardından, "Gerilimin düşürülmesi mutlak bir önceliktir." açıklamasında bulundu.

Belçika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Laurens Soenen, konuya ilişkin, AA muhabirine açıklama yaptı.

Açıklamada, "Eğer gerçekten perde arkasında müzakereler yürütülüyorsa, bu olumlu bir gelişme olacaktır. Diplomasi, ileriye dönük tek yoldur." görüşü paylaşıldı.

"Gerilimin düşürülmesi mutlak bir önceliktir" denilen açıklamada, Belçika'nın, Umman'ın ve diğer bölgesel ortakların tansiyonu düşürmeye yönelik çabalarını memnuniyetle karşıladığının altı çizildi."

Açıklamada, istikrara daha da yaklaştıran her girişimin desteği hak ettiği vurgulandı.

Trump'ın açıklaması

ABD Başkanı Trump, "ABD ve İran'ın, Orta Doğu'daki düşmanlıklarımızın tam ve kesin bir şekilde çözümü konusunda son 2 günde çok iyi ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Bu derinlemesine, detaylı ve yapıcı görüşmelerin tonuna ve havasına dayanarak, devam eden toplantı ve görüşmelerin başarısına bağlı olarak, Savaş Bakanlığına İran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı 5 günlük bir süre için erteleme talimatı verdim." ifadesini kullanmıştı.