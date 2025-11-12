Belçika Genelkurmay Başkanı Dron Tehdidine Dikkat Çekti

Belçika Genelkurmay Başkanı Orgeneral Frederik Vansina, ülkesinin giderek artan hibrit tehditlere maruz kaldığını, bunun diğer Avrupa ülkelerinde de geçerli olduğunu belirterek "Barış dönemi kurallarıyla devam edemeyebiliriz." uyarısında bulundu.

Belçika'daki Knack medya kuruluşuna göre Vansina, Belçika Federal Meclisi'nde konuştu.

Vansina, havalimanları ve askeri bölgeler üzerinde tespit edilen dron faaliyetlerinin yanı sıra, Belçika'da siber tehdit, ülke kıyıları açıklarında görülen gemiler ve sosyal medyadaki agresif söylemlerin arttığına dikkati çekti.

Rusya- Ukrayna Savaşı'nın yeni bir teknolojik gerçeği ortaya çıkardığını ve savaş alanında insansız hava araçlarının yaygınlaştığını belirten Vansina, "Dronlar giderek daha fazla yapay zeka tarafından kontrol edilecek. Bu, Avrupa'da etik nedenlerle temkinli yaklaşılan bir gelişme." ifadelerini kullandı.

Vansina, söz konusu dron faaliyetlerinin Rusya tarafından yönlendirildiğine dair güçlü işaretler bulunduğunu söyleyerek aynı zamanda Moskova'nın deniz altı kablolarına yönelik sabotajları, siber saldırıları ve dezenformasyon faaliyetleri gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Dron tehdidine karşı komşu ülkelerden alınan desteğin memnuniyetle karşılandığını aktaran Vansina, "Biz barış zamanı prosedürleriyle, arada birçok adım ve düzenleme içeren süreçlerle çalışıyoruz, bu da tedariki yavaşlatıyor. Oysa rakiplerimiz çok daha hızlı hareket ediyor. Barış zamanı kurallarıyla devam edemeyebiliriz." diye konuştu.

Vansina, süreçlerin hızlandırılması gerektiğinin altını çizdi.

Belçika'da dron hareketliliği

Polonya, Romanya, Estonya ve Danimarka'nın ardından AB kurumlarına ve NATO'ya ev sahipliği yapan Belçika'nın da gündemini dronlar meşgul ediyor.

Belçika'daki Elsenborn Askeri Eğitim Kampı üzerinde 3 Ekim'de dron hareketliliği tespit edilmiş, Savunma Bakanlığı olayı incelemeye almıştı.

25 Ekim'de ise en az 4 dronun Valon bölgesine bağlı Marche-en-Famenne'deki Kral Albert Askeri Üssü üzerinde tespit edildiği bildirilmişti.

1 Kasım gecesi hem ulusal hem de NATO operasyonlarında kullanılan Kleine Brogel Askeri Hava Üssü'nde 3 dron faaliyeti belirlendiği açıklanmıştı. 2 Kasım akşamı da aynı üste 4 dron gözlemlenmişti. Bu hafta içinde Liege Havalimanı'nda iki kez dron görülmüş, uçuşlar güvenlik nedeniyle durdurulmuştu.

Brüksel Havalimanı'nda ise 4 ve 6 Kasım geceleri dronlar görülmüş, hava trafiğinde aksaklık yaşanmıştı.

10 Kasım'da ise Doel Nükleer Santrali ve Liege Havalimanı üzerinde dron faaliyeti tespit edildiği bildirilmişti.

Konuyla ilgili 6 Kasım'da toplanan Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi de şüpheli dronların gerektiğinde polis veya askeri müdahale ile etkisiz hale getirilebileceği yönünde karar almıştı. Konsey, bu tehditle mücadele için ayrıca Ulusal Hava Sahası Güvenlik Merkezinin (NASC) 1 Ocak 2026'ya kadar tam olarak faaliyete geçirileceğini duyurmuştu.