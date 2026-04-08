Belçika Dışişleri Bakanı Prevot'tan İsrail'in Lübnan'a saldırmayı sürdürmesine tepki

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunduğu sırada İsrail füzelerinin yakınına isabet ettiğini belirterek, ABD ile İran arasındaki ateşkesin Lübnan'ı da içermesi gerektiğini vurguladı.

Prevot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, resmi ziyaret için bulunduğu Beyrut'ta Lübnan hükümetine tam desteğini sunduğunu bildirdi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı İsrail ile ateşkes yönünde resmi müzakereler başlatma teklifinden dolayı tebrik ettiğini belirten Prevot, "İsrail, önceden hiçbir uyarıda bulunmadan, çatışmaların başlangıcından bu yana en büyük saldırılardan birini gerçekleştirdi ve iddialara göre yüzlerce sivili öldürdü. Heyetimle, füzelerin isabet ettiği yerden sadece birkaç yüz metre uzaklıktaki büyükelçilikteydik." ifadelerini kullandı.

Prevot, ABD ile İran arasındaki ateşkesin Lübnan'ı da içermesi gerektiğinin altını çizdi.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.