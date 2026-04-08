Haberler

Belçika Dışişleri Bakanı Prevot'tan İsrail'in Lübnan'a saldırmayı sürdürmesine tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Beyrut'taki resmi ziyaretinde İsrail füzelerinin isabet ettiği yerde bulunarak, ABD ile İran arasındaki ateşkesin Lübnan'ı da kapsaması gerektiğini vurguladı. Prevot, Lübnan Cumhurbaşkanı'na, ateşkes müzakereleri başlatma teklifinden dolayı tebrikler iletti.

Prevot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, resmi ziyaret için bulunduğu Beyrut'ta Lübnan hükümetine tam desteğini sunduğunu bildirdi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı İsrail ile ateşkes yönünde resmi müzakereler başlatma teklifinden dolayı tebrik ettiğini belirten Prevot, "İsrail, önceden hiçbir uyarıda bulunmadan, çatışmaların başlangıcından bu yana en büyük saldırılardan birini gerçekleştirdi ve iddialara göre yüzlerce sivili öldürdü. Heyetimle, füzelerin isabet ettiği yerden sadece birkaç yüz metre uzaklıktaki büyükelçilikteydik." ifadelerini kullandı.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

