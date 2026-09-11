Belçika Dışişleri Bakanı Prevot, Gazze'den tahliyeler için sunduğu öneriyi geri çekti

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Gazze'den tahliyelerin kademeli olarak yeniden başlatılması ve Filistinli bursiyerlerin ülkeye getirilmesini içeren önerisini, hükümet ortaklarından birinin konuyu Afganistan'a geri göndermeler ve "geri dönüş merkezleri" konusunda taviz verilmesine bağlaması üzerine geri çekti.

Prevot'nun Sözcüsü Laurens Soenen, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, Bakan'ın hükümet ortaklarına üç başlıktan oluşan bir öneri sunduğunu bildirdi.

Açıklamaya göre öneride, Belçika üniversitelerinden burs kazanan 13 Filistinli öğrencinin kabul edilmesi, Gazze'deki insani durum dikkate alınarak tahliyelerin kademeli ve makul biçimde yeniden başlatılması ve hasta çocukların Ürdün'de tedavi edilmesine yönelik Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)-Ürdün ortak operasyonuna mali katkı sağlanması yer aldı.

Prevot, öneriye iki hükümet ortağının olumlu, bir diğer ortağın "çok soğuk" yaklaştığını, son ortağın ise Afganistan'a geri göndermeler ve "geri dönüş merkezleri" konusunda taviz verilmemesi halinde öneriyi tamamen reddettiğini belirtti.

Bu yaklaşımı "bir meseleyi diğerine rehin tutma girişimi" olarak nitelendiren Prevot, "Zaten sefalet içinde yaşayan insanların pahasına bir konunun diğerine bağlanması karşısında önerimi geri çekmeyi tercih ettim. Onur satılık değildir." ifadesini kullandı.

Belçika'da Gazze'de bulunan öğrenci ve araştırmacıların tahliyesi uzun süredir hükümet içinde tartışma konusu olurken, Aralık 2025'ten bu yana yeni bir tahliye operasyonu için ortak hükümet kararı alınmadı.

Belçika Dışişleri Bakanlığından daha önce AA muhabirine yapılan açıklamada, söz konusu öğrencilerin tahliyesindeki temel engelin vize prosedüründen ziyade Gazze'den fiilen çıkışın sağlanamaması olduğu ifade edilmişti.

Bakanlık, Gazze'den ayrılışın mevcut koşullarda yalnızca üçüncü ülkelerin düzenlediği tahliyeler veya DSÖ ile yürütülen tıbbi tahliye operasyonları yoluyla mümkün olduğunu belirtmiş, alternatif seçeneklerin ilgili ortak ve makamlarla değerlendirildiğini kaydetmişti.

Gazze'de Belçika üniversitelerinden burs veya akademik pozisyon alan öğrencilerin tahliye edilememesi, İtalya ve İngiltere'nin benzer durumdaki kişiler için tahliye mekanizmaları oluşturmasının ardından Belçika hükümeti üzerindeki baskıyı artırmıştı.

Kaynak: AA