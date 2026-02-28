Belçika vatandaşlarına İran, İsrail ve Lübnan'a seyahat etmeme çağrısında bulundu

Belçika Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot, vatandaşlarına İran, İsrail ve Lübnan'a seyahat etmemeleri, İran'daki vatandaşlara ise en kısa sürede bu ülkeden ayrılmaları çağrısında bulundu.

Prevot ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Bölgede son birkaç gündeki istikrarsız durum göz önüne alındığında, halihazırda yürürlükte olan seyahat uyarılarını tekrar hatırlatıyor ve bölgedeki tüm Belçikalılara dikkatli olmalarını, yerel yetkililerin talimatlarını izlemelerini ve Dışişleri Bakanlığı'nın seyahat tavsiyelerine dikkatlice başvurmalarını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail ve Lübnan'a da gerekli olmadıkça seyahat edilmemesi tavsiyesinde bulunan Prevot, "Belçika vatandaşları ve çifte vatandaşlar için İran'a herhangi bir nedenle seyahat kesinlikle önerilmemektedir." mesajını paylaştı.

Prevot, İran'daki Belçika vatandaşlarına en kısa sürede ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.