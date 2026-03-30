Belçika, BM barış gücü askerinin Lübnan'daki saldırılarda öldürülmesini kınadı

Güncelleme:
Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Endonezyalı barış gücü askerinin Lübnan'daki saldırılarda ölmesini kınadı. Prevot, saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak, sorumluların hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Prevot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) bünyesinde görev yapan askerin Lübnan'da öldürülmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Endonezya'dan bir barış gücü askerinin Güney Lübnan'da hayatını kaybettiğini, bir diğerinin de yaralandığını anımsatan Prevot, "Orada barışı sağlamak için bulunuyorlardı. Belçika, bu olayı en güçlü şekilde kınadığını ve Endonezya ile tam dayanışma içinde olduğunu ifade etmektedir." ifadelerini kullandı.

Prevot, barış gücü personeline yönelik saldırıların uluslararası hukukun ağır ihlalleri olduğunu vurgulayarak, bunun savaş suçu teşkil edebileceğini belirtti.

Sorumluların hesap vermesi gerektiğinin altını çizen Prevot, Lübnan'da gerilimin düşürülmesi gerektiğini kaydetti.

UNIFIL'in Lübnan'ın güneyinde konuşlandığı noktaya mühimmat isabet etmesi sonucu 1 barış gücü askerinin öldüğü, birinin de ağır yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA / Şerife Çetin
İstanbul'da polis servisinin de karıştığı zincirleme kaza: 1 polis şehit oldu, 16 kişi yaralandı

İstanbul'da zincirleme kaza! 1 polis şehit oldu, çok sayıda yaralı var
Trump'ın mesajıyla piyasalar alev aldı! Petrol 116 doların üzerine çıktı

Trump'ın mesajıyla piyasalar alev aldı
Türk futbolunda deprem etkisi yaratan gelişme: Süper Lig'de küme düşmeler olabilir

Türk futbolunda deprem etkisi yaratan gelişme: Küme düşmeler olabilir
Otel odasında yarı çıplak gözaltına alınan Özkan Yalım'la ilgili yeni gelişme

Otel odasında yarı çıplak yakalanan başkanla ilgili yeni gelişme
Uygunsuz vaziyette yakaladığı eşi ile dayısına kurşun yağdırdı

Yasak aşk baskınında kan aktı! Eşi ile dayısına kurşun yağdırdı
Trump'ın mesajıyla piyasalar alev aldı! Petrol 116 doların üzerine çıktı

Trump'ın mesajıyla piyasalar alev aldı
Hizbullah: İsrail'e 2 Mart'tan bu yana 1100 saldırı düzenledik

Savaşın gidişatını değiştiren örgüt
Oriana Correia Gomes, milli futbolcu ile dünyaevine girdi

Türk yıldızla sessiz sedasız dünyaevine girdi