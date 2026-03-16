Belçika: Lübnan, kendisine ait olmayan bir savaşa sürüklenmemelidir

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Lübnan'ın, kendisine ait olmayan bir savaşa sürüklenmemesi gerektiği konusunda ülkesinin tutumunun net olduğunu bildirdi.

Prevot, AA muhabirine İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı kara harekatı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Uzun zamandır süren krizlerin ardından Lübnan'ın kırılgan ancak değerli bir istikrar yakaladığına işaret eden Prevot, hükümet tarafından onaylanmış bir silahsızlanma planı da bulunduğuna dikkati çekti.

Prevot, bu ülkede yakın zamanda parlamento seçimlerinin de düzenleneceğini anımsatarak, "Lübnan doğru yönde ilerlemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Geniş çaplı askeri operasyon büyük bir hata olacaktır"

Lübnan topraklarında gerçekleştirilecek geniş çaplı herhangi bir askeri operasyonun tüm bu gelişmeleri ortadan kaldırma riski taşıdığına işaret eden Prevot, şunları kaydetti:

"Belçika bunu açıkça ifade etmektedir: Böyle bir adım büyük bir hata olacaktır. İsrail'e, Lübnan'ın egemenliğini zedeleyen ve sivilleri tehlikeye atan operasyonlardan kaçınması çağrısında bulunuyoruz. Aynı zamanda Hizbullah da İsrail'e yönelik ateşini derhal durdurmalı ve Lübnan'ı Tahran tarafından yönlendirilen bir çatışmanın içine sürüklemekten vazgeçmelidir. Gerilimin azaltılması için her iki adım da gereklidir."

Belçika'nın Fransa'nın arabuluculuk çabalarını da desteklediğini aktaran Prevot, diplomatik sürecin tüm uluslararası toplum tarafından aktif şekilde desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Prevot, "Lübnan, kendisine ait olmayan bir savaşa sürüklenmemelidir." ifadesini kullanarak bu konuda ülkesinin tutumunun net olduğuna dikkati çekti.

Lübnan hükümetinin ve Lübnan halkının egemenlik, barış ve silahların tek elde toplandığı bir devlet yönündeki hedeflerini tamamen desteklediklerinin altını çizen Prevot, "Bu, Lübnan için, bölge için ve çatışmanın ortasında kalan tüm siviller için kalıcı güvenliğe giden tek yoldur." değerlendirilmesinde bulundu.

Prevot, Belçika'nın Lübnan'a yönelik insani yardım çalışmalarını da sürdüreceğini belirterek," Sivillerin korunması, nerede olurlarsa olsunlar, pazarlık konusu değildir." ifadesini kullandı.

İsrail ordusu, yoğun saldırılarla hedef aldığı Lübnan'ın güneyindeki işgalini genişletmek için kilit noktaları hedef alan kara saldırıları başlattığını duyurmuştu.