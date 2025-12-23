Haberler

Belçika, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahillik bildiriminde bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uluslararası Adalet Divanı, Belçika'nın Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahil olduğunu duyurdu. Belçika, soykırım niyetinin belirlenmesine yönelik yorumların genişletilmesi gerektiğini vurguladı.

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Belçika'nın, 1948 tarihli Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin (Soykırım Sözleşmesi) ihlali gerekçesiyle Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı davaya müdahil olmak için bildirimde bulunduğunu duyurdu.

UAD'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, Soykırımın Sözleşmesi çerçevesinde İsrail'e açtığı davaya Belçika, müdahil olmak için bildirimde bulundu.

Belçika'nın müdahillik bildiriminde, UAD Şartı'nın 63. Maddesi'nin kendisine verdiği müdahillik hakkını kullandığı ve soykırım niyetinin tespit edilebilirliğine ilişkin beyanları yer aldı.

"Askeri operasyonlarla bağlantılı işlenen eylemler söz konusu olduğunda, soykırım niyetinin varlığının tespit edilmesinin zorlaştırılması veya neredeyse imkansız hale gelmesini önleyecek, Sözleşme'ye uygun bir yorum geliştirilmesi gerektiği" vurgulanan bildirimde, Divan'dan soykırım kastının yüksek ispatındaki eşiğin daha geniş yorumlamayla ele alınması gerektiği savunuldu.

Bildirimde, uluslararası mahkemelerin, silahlı çatışmalarda ortaya çıkan eylemlerin, söz konusu suçları soykırım suçu olarak nitelemesini ortadan kaldırdığına ilişkin içtihadı bulunmadığı ifade edildi.

Ayrıca bildirimde askeri amaçla yapılan saldırıların da soykırım niyetiyle yapılabileceği ihtimali ve özellikle çocukların veya diğer savunmasız kişilerin hedef alınmasının soykırım kastının ispatlanmasına katkı sunabileceği aktarıldı.

Divan, Güney Afrika ve İsrail'i, Belçika'nın müdahillik beyanına ilişkin yazılı görüşlerini sunmaya davet etti.

Güney Afrika'nın İsrail'e karşı UAD'de açtığı soykırım davası

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında dava açmıştı.

Güney Afrika, Gazze'deki insani durumun aciliyet teşkil etmesi nedeniyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini talep etmişti.

Divan, 26 Ocak, 28 Mart ve 24 Mayıs 2024 tarihlerinde üç ayrı tedbir kararı almıştı.

Bu kararlarda İsrail'in, Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için gerekli tüm önlemleri alması, İsrail ordusunun soykırım fiillerini engelleyecek tedbirleri ivedilikle uygulaması, özellikle Refah'taki soykırım tehlikesi yaratabilecek askeri operasyonları sonlandırması ve aldığı tedbirleri düzenli olarak Divan'a raporlaması istenmişti.

Kaynak: AA / Selman Aksünger - Güncel
Asgari ücret 28 bin 75 lira oldu

Yeni asgari ücret belli oldu
Canlı yayına damga vuran an: Cebinden çıkarıp saymaya başladı

Koca profesörün canlı yayında yaptığına bakın
Öğretmenlikte bir devrin sonu! MEB pedagojik formasyonu resmen kaldırdı

Öğretmenlikte bir devrin sonu! Şikayet edilen uygulama kaldırıldı
Hasan Şaş'tan Galatasaraylıları üzecek olay iddia: Tarih bile verdi

Galatasaraylıları üzecek olay iddia: Tarih bile verdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret yorumu

Asgari ücrete hükümet kanadının ilk yorumunda, "enflasyon" vurgusu
Asgari ücretle birlikte işveren desteğine de zam geldi

Asgari ücretle birlikte o da belli oldu! İşte verilecek destek tutarı
Eski eşini 55 kez bıçakla darbesiyle öldürdü, Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

Eski eşini 55 bıçak darbesiyle öldüren adamı savunması da kurtaramadı