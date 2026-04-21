Belçika'dan İsrail askerinin İsa heykelini parçalamasına tepki

Belçika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Laurens Soenen, Lübnan'ın güneyindeki Deyr Seryan beldesinde İsrail askerinin İsa heykelini parçalamasına ilişkin, "Bu davranış utanç verici ve kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Sözcü Laurens Soenen, konuya ilişkin AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bu davranış utanç verici ve kabul edilemez. İsrail ordusu soruşturma başlattığını açıkladı. Bu süreci sonuna kadar götürmeli ve gerekli sonuçlara ulaşmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Belçika'nın Lübnan'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararının tam ve eksiksiz uygulanması çağrısını sürdürdüğünün altı çizilen açıklamada, İsrail birliklerinin geri çekilmesi ve Hizbullah'ın silahsızlandırılması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, dini ne olursa olsun herkesin inançlarına saygı gösterilmesi gerektiği vurgulanarak, "Gelen haberler, Hristiyanlara olduğu kadar Müslümanlara yönelik baskıların arttığını ve dünya genelinde antisemitizmin yükselişte olduğunu göstermektedir. Belçika'nın savunduğu şey evrensel saygıdır." değerlendirmesi yer aldı.

Lübnan'ın güneyinde, sınıra 5-6 kilometre uzaklıktaki Deyr Seryan beldesinde, bir İsrail askerinin Hazreti İsa heykelini baltayla kırdığını gösteren fotoğraf 19 Nisan'da sosyal medyada paylaşılmıştı.

Olayın ne zaman gerçekleştiğine dair bilgi verilmezken söz konusu fotoğraf büyük tepki çekmişti.

İsrail ordusu, fotoğrafın gerçek olduğunu kabul ederek, olaya karışanlar hakkında işlem başlatılacağını bildirmiş, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, suçlunun en sert şekilde disiplin cezasına çarptırılacağını söylemişti.

Kaynak: AA / Şerife Çetin
