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Belçika'dan 12 ülkenin işgal altındaki Filistin topraklarıyla ticareti durdurma kararına destek

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Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, İngiltere ve Fransa dahil 12 ülkenin Belçika'nın tutumuna benzer şekilde İsrail'in "yerleşim politikasına" karşı harekete geçmesinin "önemli bir adım" olduğunu belirterek, meslektaşlarının işgal altındaki Filistin topraklarıyla ticaretin...

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, İngiltere ve Fransa dahil 12 ülkenin Belçika'nın tutumuna benzer şekilde İsrail'in "yerleşim politikasına" karşı harekete geçmesinin "önemli bir adım" olduğunu belirterek, meslektaşlarının işgal altındaki Filistin topraklarıyla ticaretin durdurulmasına yönelik çabalarını takdirle karşıladığını ifade etti.

Prevot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, uluslararası hukuk ihlal edildiğinde uluslararası toplumun "somut tedbirlerle" karşılık vermesi gerektiğini vurguladı.

İngiltere ve Fransa dahil 12 ülkenin İsrail'in "yerleşim politikasına" karşı harekete geçmesini "önemli bir adım" olarak nitelendiren Prevot, meslektaşlarının işgal altındaki Filistin topraklarındaki ticaretin durdurulmasına yönelik çabalarını takdirle karşıladığını belirtti.

Prevot, 20 Ağustos'ta İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'teki E1 yasa dışı yerleşim projesine ilişkin yapılan ortak açıklamayı anımsatarak Tel Aviv'e Batı Şeria'daki "yerleşim yerlerinin genişletilmesine son verme" çağrısı yaptı.

Ayrıca Prevot, yasa dışı E1 projesinin tarafları iki devletli çözüm taahhüdünden uzaklaştırdığını, Belçika'nın bu çözüme desteğinin süreceğini belirtti.

Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere dışişleri bakanları, yaptıkları ortak yazılı açıklamayla işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı İsrail yerleşimlerinden gelen ürünlerin ticaretini yasaklama yönünde adım atacaklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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