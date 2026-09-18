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Belçika'daki Charleroi havalimanında grev nedeniyle yarın 46 uçuşun iptal edilmesi bekleniyor

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Belçika'nın Charleroi Havalimanı'nda, hava trafik kontrolörlerinin sürdürdüğü grev nedeniyle yarın 46 uçuşun yapılamayacağı öngörülüyor.

Belçika'nın Charleroi Havalimanı'nda, hava trafik kontrolörlerinin sürdürdüğü grev nedeniyle yarın 46 uçuşun yapılamayacağı öngörülüyor.

Belçika basınında yer alan haberlere göre, grev nedeniyle bu sabah 9 gidiş ve 9 dönüş seferi gerçekleştirilemedi.

Günün ilerleyen saatlerinde 24 uçuşun daha iptal edilmesi öngörülürken, yarın 46 seferin yapılamayacağı tahmin ediliyor.

Dün de havalimanındaki 42 uçuş iptal edilmişti.

Ülkenin hava seyrüsefer hizmeti sağlayıcısı Skeyes bünyesindeki hava trafik kontrolörleri, gece çalışma primlerine ilişkin yönetimle yaşanan anlaşmazlık nedeniyle çarşamba günü yerel saatle 22.00'de greve başlamıştı.

Kontrolörler, 10 Ekim'e kadar her gece 22.00-08.00 saatlerinde iş bırakacaklarını açıklamıştı.

Grev, uçuş programındaki bağlantılar nedeniyle ilan edilen saatlerin dışında yapılması planlanan seferleri de etkiliyor.

Havalimanı yönetimi, bir uçuşun iptal edilmesinin aynı uçakla gerçekleştirilecek dönüş seferinin de yapılamamasına yol açabildiğini belirtiyor.

Kaynak: AA
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