Belçika'da Türk Gençler İçin Yükseköğretim Teşvik Programı

Belçika'da yaşayan Türk gençlerinin yükseköğretime katılımını artırmayı ve yeni kuşakları üniversite yolunda teşvik etmeyi hedefleyen "Haydi Gençler Üniversiteye" programı, ülkenin başkenti Brüksel'de düzenlendi.

Türkiye'nin Brüksel Başkonsolosluğu, Brüksel Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği ve Diaspora 1964 Derneği iş birliğinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Brüksel Temsilciliği'nin ev sahipliğinde düzenlenen program yoğun ilgi gördü.

Belçika'da yaşayan Türk gençlerinin yükseköğretime katılımını artırmayı ve yeni kuşakları üniversite yolunda teşvik etmeyi hedefleyen "Haydi Gençler Üniversiteye" programına katılan üniversite öğrencileri ve mezunlar, üniversite eğitiminin kendilerine sosyal ve kişisel anlamda sunduğu katkıları lise öğrencileri ve aileleriyle paylaştı.

Üniversite öğrencileri ve mezunlar ayrıca, üniversite döneminde aile desteğinin önemini vurgulayarak sınav sistemi, akademik sorumluluklar ve üniversite yaşamının dinamiklerini anlattı.

Programda, Belçika'daki Türk toplumunun yükseköğretime katılım oranlarının yıllar içinde arttığı ancak hala düşük seviyelerde olduğu kaydedildi.