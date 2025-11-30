Haberler

Belçika'da Türk Gençler İçin Yükseköğretim Teşvik Programı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen 'Haydi Gençler Üniversiteye' programı, Türk gençlerinin yükseköğretime katılımını artırmayı ve yeni kuşakları üniversite yolunda teşvik etmeyi amaçlıyor. Programda üniversite öğrencileri ve mezunlar, eğitim sürecinin sunduğu fırsatları paylaştı.

Belçika'da yaşayan Türk gençlerinin yükseköğretime katılımını artırmayı ve yeni kuşakları üniversite yolunda teşvik etmeyi hedefleyen "Haydi Gençler Üniversiteye" programı, ülkenin başkenti Brüksel'de düzenlendi.

Türkiye'nin Brüksel Başkonsolosluğu, Brüksel Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği ve Diaspora 1964 Derneği iş birliğinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Brüksel Temsilciliği'nin ev sahipliğinde düzenlenen program yoğun ilgi gördü.

Belçika'da yaşayan Türk gençlerinin yükseköğretime katılımını artırmayı ve yeni kuşakları üniversite yolunda teşvik etmeyi hedefleyen "Haydi Gençler Üniversiteye" programına katılan üniversite öğrencileri ve mezunlar, üniversite eğitiminin kendilerine sosyal ve kişisel anlamda sunduğu katkıları lise öğrencileri ve aileleriyle paylaştı.

Üniversite öğrencileri ve mezunlar ayrıca, üniversite döneminde aile desteğinin önemini vurgulayarak sınav sistemi, akademik sorumluluklar ve üniversite yaşamının dinamiklerini anlattı.

Programda, Belçika'daki Türk toplumunun yükseköğretime katılım oranlarının yıllar içinde arttığı ancak hala düşük seviyelerde olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
7 işçiye mezar olan tesisin sahibi hayatını kaybetti

7 işçiye mezar olan tesisin sahibi hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokaklar göle döndü ama o balkondan olta attı

Sokaklar göle döndü ama o balkondan olta attı
Emlak vergisi ödemelerinde yarın son gün! Ödemeyene faiz uygulanacak

Son gün yarın! E-Devlet'ten kontrol edin, ödemeyenin borcu katlanacak
Japon deprem uzmanından dikkat çeken uyarı: Çantanızda mutlaka tuz ve streç film bulunmalı

Çantanızda bu 2 şey mutlaka bulunmalı! Biri tuz diğeri daha ilginç
25 ülkeye ihracat yapıyordu! Türkiye'nin gıda devi iflasın eşiğinde

Türkiye'nin gıda devi iflas bayrağını çekti
Sokaklar göle döndü ama o balkondan olta attı

Sokaklar göle döndü ama o balkondan olta attı
Başını otomobile çarptığı çocuğu yere fırlattı! Dehşet anları kamerada

Bulun bu adamı! Küçük kıza yaptığı skandal hareket kameraya yansıdı
Şükran günü şoku: Ağırlığa dayanamayan masa devrildi

Masa ağırlığa dayanamadı, Aile neye uğradığını şaşırdı
Sular çekildi, tarihi kalıntılar gün yüzüne çıktı

Sular çekildi, tarihi kalıntılar gün yüzüne çıktı
Papa'nın Türkiye ziyareti kriz çıkardı! MHP'nin ardından bir tepki de Destici'den

MHP'den sonra bir sert tepki de Destici'den: Bunun adı hesaplaşmadır
Filipe Luis, 1.5 yıl önce başladığı teknik direktörlük kariyerinde şimdiden kazandığı kupa sayısıyla dikkat çekti

Teknik adamlığa 1.5 yıl önce başladı! Kazandığı kupa sayısına bakın
Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir

Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir
Papa 14. Leo, Lübnan'a gitmek üzere Türkiye'den ayrıldı

4 gün sonra Türkiye'ye böyle veda etti! İşte Papa'nın yeni durağı
Real Madrid'den binlerce beğeni alan Arda Güler paylaşımı

Real Madrid'den binlerce beğeni alan Arda Güler paylaşımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.