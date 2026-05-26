Belçika'da trenle okul servisinin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti

Belçika'nın Doğu Flandre eyaletinde bir trenin okul servisiyle çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Kazada bariyerlerin kapalı olduğu ancak servisin hemzemin geçitte durmayarak trene çarptığı belirtildi.

Belçika'nın Flaman bölgesinin kamu yayıncısı VRT televizyonunun haberine göre, Doğu Flandre'nin Buggenhout bölgesinde tren ve okul servisi sabah yerel saatle 08.08'de çarpıştı.

Okul servisinde 7'si çocuk 9 kişinin bulunduğu belirtilirken trendeki yaklaşık 100 yolcunun ise kaza sonrası tahliye edildiği kaydedildi.

Konu hakkında açıklama yapan Belçikalı bir yetkili, çarpışma sonucu "birçok kişinin" hayatını kaybettiğini bildirdi.

Belçika Federal Polisinden yetkili An Berger, öncelikle hayatını kaybedenlerin ailelerine bilgi verildiğini kaydederek okul servisinde ortaokul öğrencilerinin olduğunu açıkladı.

Berger, servisin demir yolu hattına paralel bir yol olan Kerkhofstraat'tan gelerek sola Vierhuizen yönüne döndüğünü ve o sırada kapalı olan demir yoluna geçtiğini ifade etti.

Belçika İçişleri Bakanı Bernard Quintin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, kazayı büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek "Düşüncelerim hayatını kaybedenler ve sevdikleriyle birlikte. Yaralılara çok sabır diliyorum. Olay yerinde hızlı müdahalede bulunan acil servislerimize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Belçika Ulaştırma Bakanı Jean-Luc Crucke RTL televizyonuna yaptığı açıklamada, servisteki 2 çocuk, sürücü ve çocuklara refakat eden bir yetişkinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

"En ciddi hemzemin geçit kazalarından biri"

Belçika demir yolu altyapı işletmecisi Infrabel yetkilisi Thomas Baeken, bariyerlerin kapalı olduğunu ve kırmızı ışığın yandığını kaydetti.

Kazanın Buggenhout'taki tren istasyonuna yaklaşık 1 kilometre kala meydana geldiğini belirten Baeken, "Yani tren zaten fren yapıyordu. Tren sürücüsü acil frene bastı ancak çarpışmayı önleyemedi." ifadelerini kullandı.

Baeken, "Bence bu, Belçika'da şimdiye kadar meydana gelen en ciddi hemzemin geçit kazalarından biri." dedi.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu
