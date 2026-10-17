Belçika'da silahlı sürücünün patlatma tehdidi yaklaşık 100 kişiyi tahliye ettirdi

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Belçika'da trafik kazasına karışan silahlı sürücünün aracını patlatmakla tehdit etmesi, ülkeyi Lüksemburg'a bağlayan E25 otoyolunda ulaşımın aksamasına neden olurken, yaklaşık 100 kişi bölgeden tahliye edildi.

Kamu yayıncısı RTBF'nin haberine göre, Liege ilinde E25 otoyolunun Lüksemburg yönünde yerel saatle 10.00 sıralarında üç aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Kazaya karışan sürücülerden birinin aracını patlatmakla tehdit etmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye, bomba imha ve federal polis özel harekat ekipleri sevk edildi.

Polis, aracından çıkmayan silahlı şüpheliyle müzakere ederken, otoyol iki yönlü trafiğe kapatıldı.

Olay yerine yakın 50 araçta bulunan yaklaşık 100 kişi güvenli bölgelere tahliye edilerek otobüslere alındı.

Yetkililer, şüphelinin saatler süren müzakerelerin ardından şiddete başvurmadan teslim olduğunu bildirdi.

Savcılık, gözaltına alınan zanlı hakkında "saldırı tehdidi ve patlayıcı düzenek bulundurma" şüphesiyle soruşturma başlattı.

Otoyolun Liege yönü yeniden ulaşıma açıldı ancak çevrede trafik yoğunluğu sürüyor.

Kaynak: AA