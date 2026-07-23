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Belçika'da Sıcak Hava Dalgası: Yüzyılın En Ölümcül 2. Günü

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27 Haziran'da 651 kişi hayatını kaybetti; bu, Kovid-19 salgınındaki 675 ölümden sonra yüzyılın en yüksek ikinci günlük ölüm sayısı oldu. Sıcak hava dalgası son 30 yılın en ölümcülü olarak kayıtlara geçti.

Belçika'da haziran ayı sonunda etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle 27 Haziran, "bu yüzyılın en fazla ölümün kaydedildiği 2. gün" oldu.

Belçika resmi istatistik kurumu Statbel'in verilerine göre, 27 Haziran'da ülkede 651 kişi hayatını kaybetti.

Bu rakam, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en ağır dönemlerinden biri olan 10 Nisan 2020'de kaydedilen 675 ölümün ardından, "21. yüzyıldaki en yüksek 2. günlük ölüm sayısı" olarak kayıtlara geçti.

Belçika Sağlık Enstitüsü Sciensano daha önce yayımladığı analizde, 17-28 Haziran'da etkili olan sıcak hava dalgasının "son 30 yılın en ölümcül sıcak hava olayı" olduğunu açıklamıştı.

Enstitü, bu dönemde ülkede beklenenin yaklaşık 2 bin üzerinde ölüm gerçekleştiğini, bunun da yüzde 48 oranında aşırı ölüme karşılık geldiğini duyurmuştu.

Hazirandaki sıcak hava dalgası sırasında ülkede 7 gün boyunca hava sıcaklığı 30 derecenin üzerinde seyretmişti.

Kaynak: AA
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