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Belçika'da sıcak hava dalgası, 2000'den bu yana en fazla can kaybına yol açtı

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Belçika'da 18 Haziran-1 Temmuz 2024 arasındaki sıcak hava dalgasında ölüm sayısı normal döneme göre 1747 arttı. Bu, 2000'den beri kaydedilen en yüksek sıcak hava dalgası kaynaklı ölüm artışı olarak tarihe geçti.

Belçika'da 18 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde etkili olan sıcak hava dalgası sırasında ölüm sayısı normal döneme göre 1747 artarken, bu artış, Belçika Halk Sağlığı Enstitüsünün (Sciensano) 2000'den bu yana tuttuğu kayıtlardaki en yüksek sıcak hava dalgası kaynaklı ölüm artışı olarak kayıtlara geçti.

Sciensano'nun açıkladığı verilere göre, söz konusu dönemde ölüm oranı normal döneme kıyasla yüzde 47,8 arttı.

Ülkenin bölgeleri arasında en yüksek artış yüzde 76 ile Valon Bölgesi'nde kaydedildi. Brüksel Başkent Bölgesi'nde ölüm oranındaki artış yüzde 60,9, Flaman Bölgesi'nde ise yüzde 31,4 oldu.

Sıcak hava dalgasının en ölümcül günü 27 Haziran oldu. Bu tarihte ölüm oranı, normal döneme göre yüzde 146,5 artarken, 641 kişi daha yaşamını yitirdi.

Enstitü, sıcak hava dalgasının 65 yaş altındaki nüfusu da önemli ölçüde etkilediğini belirtti. Bu yaş grubunda ölüm oranı yüzde 61,3 artarken, normal döneme göre 280 kişi daha hayatını kaybetti.

Sciensano'nun açıklamasında, "Bu durum, sıcaklığın etkilerinin herkesi etkileyebileceğini gösteriyor." ifadelerine yer verdi.

Enstitü, söz konusu sıcak hava dalgasını, 2000'den bu yana hem oransal hem de can kaybı bakımından kaydedilen en şiddetli ve "istisnai" sıcak hava dalgası olarak nitelendirdi.

Açıklamada, yüksek can kaybının nedenleri arasında sıcak hava dalgasının uzun sürmesi, yüksek sıcaklıkların günlerce etkisini koruması ve ozon seviyelerindeki artış gösterildi.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho
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