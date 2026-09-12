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Belçika'da ilk kez yerel kaynaklı Batı Nil virüsü vakaları tespit edildi

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Belçika'da ilk kez ülke içinde bulaştığı değerlendirilen Batı Nil virüsü vakaları tespit edildi.

Belçika'da ilk kez ülke içinde bulaştığı değerlendirilen Batı Nil virüsü vakaları tespit edildi.

Resmi haber ajansı Belga'ya göre, Flaman Bölgesi'ndeki Anvers ve Flaman Brabant vilayetlerinde 5 olası vaka belirlendi. Vakaların kesinleşmesi için doğrulama testleri sürüyor.

Vakaların 4'ünde nörolojik belirtiler görülürken, bu kişilerden biri hastaneye kaldırıldı.

Sağlık yetkilileri, virüsün kuşlar ve sivrisinekler arasında dolaşımda olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Anneleen de Sadeleer, sivrisinek sezonunun sona ereceği ekime kadar yeni vakaların görülmesinin beklendiğini, günlerin kısalması ve sıcaklıkların düşmesiyle bulaşma riskinin azalacağını söyledi.

Yetkililer, toplum genelinde enfeksiyon ve hastalık riskinin düşük olmaya devam ettiğini vurguladı.

Batı Nil virüsü

Çoğunlukla "Culex" cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan Batı Nil virüsüne karşı herhangi bir aşı bulunmadığı için sivrisinek ısırıklarına karşı korunma tavsiye ediliyor.

Sivrisinek ısırığından itibaren kuluçka süresinin 2 ile 14 gün arasında değiştiği, bağışıklığı zayıf olanlarda bu sürenin 21 güne çıktığı belirtiliyor.

Virüsün bulaştığı kişilerin yaklaşık yüzde 80'inde herhangi bir belirtiye rastlanmadığı, hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde ise ateş, halsizlik, bulantı-kusma, baş ve kas ağrısı gibi semptomların görüldüğü ifade ediliyor.

Başlangıçta yalnızca Afrika'da görülen virüs, zamanla Fransa, İtalya, İspanya ve Portekiz başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine yayıldı.

Kaynak: AA
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