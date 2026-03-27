Belçika'daki göç ve iltica krizini hafifletmeyi hedefleyen yeni kamu kurumu planı onaylandı

Belçika'da federal hükümet, göç alanındaki dağınık yapıyı tek çatı altında toplayarak geri dönüşler de dahil olmak üzere tüm süreçleri hızlandırmayı amaçlayan yeni Federal Kamu Hizmeti'nin (FPS Migration) kurulmasına yönelik ilk taslağı onayladı.

Resmi haber ajansı Belga'ya göre federal hükümet tarafından göç için yeni Federal Kamu Hizmeti'nin kurulmasına yönelik ilk taslağa onay verildi.

İltica ve Göç Bakanı Anneleen Van Bossuyt, açıklamasında mevcut yapının parçalı olmasının zaman ve kaynak kaybına yol açtığını belirterek, "Daha iyi koordinasyon ve net bir yapı ile parçalı sistemi bütüncül yapıya dönüştürüyoruz." ifadesini kullandı.

Devlet Modernizasyonu Bakanı Vanessa Matz da söz konusu yapının, kamu hizmetlerinde destek birimlerinin merkezileştirilmesine yönelik gelecekteki adımlar için pilot proje niteliği taşıdığını bildirdi.

Mevcut durumda Göç Ofisi (DVZ), İçişleri Bakanlığına bağlı faaliyet gösterirken Mülteciler ve Vatansızlar Genel Komiserliği (CGVS) ile Yabancılar İtiraz Konseyi farklı yapılar altında bulunuyor.

Sığınmacı kabulünden sorumlu Fedasil ise ayrı kurum olarak görev yapıyor. Ayrıca, reşit olmadığını beyan eden yabancıların yaş tespiti, Adalet Bakanlığı bünyesinde yürütülüyor.

Onaylanan taslağa göre yeni kamu hizmeti, "Koruma", "Giriş ve İkamet", "Kabul" ve "Geri Dönüş" olmak üzere dört ana genel müdürlükten oluşacak. Yabancılar İtiraz Konseyi ise bağımsız idari mahkeme olarak bu yapıya bağlanacak.

Ayrıca, refakatsiz çocuklar gibi kırılgan gruplara yönelik destek birimi ile radikalleşme ve insan kaçakçılığı gibi güvenlik konularına odaklanan ikinci destek biriminin kurulması planlanıyor.

Yeni yapının iltica süreçlerini hızlandırması beklenirken bunun hem daha insani sonuçlar doğuracağı hem de kabul maliyetlerini azaltarak geri dönüşleri artıracağı ifade ediliyor.

Belçika'da göç ve iltica sistemindeki kriz

Belçika'da özellikle başkent Brüksel'de göç ve iltica sisteminde uzun süredir ciddi bir kriz yaşanıyor.

Kapasite yetersizliği ve kurumsal dağınıklık nedeniyle, uluslararası koruma talep eden insanların bir kısmı yasal hakları olmasına rağmen barınma imkanına erişemiyor ve gecelerini sokakta geçirmek zorunda kalıyor.

Göç Ofisi, iltica başvurularını değerlendiren kurumlar ve kabul sistemini yöneten yapıların farklı idari çerçeveler altında çalışması, süreçleri yavaşlatırken koordinasyon eksikliğine yol açıyor. Artan başvuru sayılarıyla birleşince sistem adeta kilitleniyor.

Bu tablo, STK'lerin geçici çözümler üretmeye çalıştığı aşırı dolu merkezler, sokakta bekleyen sığınmacılar ve kamuoyunda büyüyen siyasi gerilimle kendini gösteriyor.

Eleştiriler, Avrupa'nın merkezinde insanların temel barınma hakkına erişememesinin "insani açıdan kabul edilemez" olduğu yönünde yoğunlaşıyor.

Plan, doğrudan yeni barınma kapasitesi oluşturulmasına ilişkin açık bir taahhüt içermese de iltica ve geri dönüş süreçlerinin hızlandırılmasıyla sistemde yer açılmasını ve mevcut kapasitenin daha verimli kullanılmasını öngörüyor.