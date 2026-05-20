Haberler

Belçika'daki Gent Üniversitesi rektörlük binasında Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Belçika'nın Gent Üniversitesi'nde Filistin'e destek veren göstericiler, üniversitenin İsrailli kurumlarla tüm işbirliğini kesmesi talebiyle rektörlük binasında çadır kurarak protesto düzenledi. Üniversite yönetimi eylemi kınadı ve öğrenciler hakkında yasal işlem başlatılacağını duyurdu.

Belçika'da Filistin'e destek veren göstericiler, Gent Üniversitesinin (UGent) İsrailli kurumlarla işbirliğini tamamen kesmesi talebiyle rektörlük binasında protesto eylemi gerçekleştirdi.

Belçika'nın resmi haber ajansı Belga'nın haberine göre, üniversitenin, İsrailli kurumların bulunduğu bütün projelerden çekilmesini talep eden göstericiler, UGent rektörlük binasının çatısında çadırlar kurdu.

Göstericiler, UGent'in, İsrailli ortaklarının bulunduğu 5 araştırma projesinden çekilmesinin yeterli olmadığını belirtti.

Diğer yandan UGent Rektörü Petra de Sutter, yaptığı açıklamada, İsrail'in Horizon Europe'tan (Ufuk Avrupa) çıkarılması gerektiğini, ancak bu kararı alma yetkisinin Avrupa Birliği'nde (AB) olduğunu ifade etti.

Üniversite, protestoyu kınadı ve gösteriye katılan öğrencilerin "vandallık" suçlamasıyla okuldan atılması için yasal işlem başlatılacağını açıkladı.

UGent, Mayıs 2024'te insan hakları politikaları ve "çift kullanım" (dual-use) araştırmaları açısından olumsuz değerlendirilen İsrailli ortaklarla mevcut işbirliklerini sonlandırma kararı almıştı.

Üniversite 28 Mart'ta bu doğrultuda, İsrailli bir ortakla işbirliğine ilişkin endişeler nedeniyle AB destekli "OSTEONET" araştırma projesinden çekildiğini duyurmuştu.

UGent Rektörü Petra de Sutter de 14 Mayıs'ta, İsrailli ortakların yer aldığı 5 tartışmalı araştırma projesinden daha çekileceklerini açıklamıştı.

Üniversite, bazı İsrailli ortakların "ciddi insan hakları ihlallerine bulaşmamış" olduğunu öne sürerek, bu kuruluşların bulunduğu 5 farklı projenin sürdürülmesini planlıyor.

Ayrıca, üniversitenin projelerden çekilme kararının uygulanmasının uzun sürdüğü ve İsrailli kuruluşların bulunduğu 3 projenin çekilme süreci tamamlanmadan sona ereceği kaydediliyor.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu
Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek

Düğmeye basıldı! O çocuklar yakın takibe alınıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MİT'in yayımladığı 1942 tarihli belgede Hitler propagandası detayı

MİT'in yıllar önce hazırladığı Hitler raporunda "İslam" detayı
Manchester City, Bernardo Silva'ya veda etti

Efsaneye veda!
ABD, İran bayraklı gemiye asker çıkardı

ABD'den savaşı yeniden başlatacak operasyon
Taraftarlar bu isme çıldıracak! Dursun Özbek'ten unutulmayacak seçim hediyesi

Taraftarlar bu isme çıldıracak! Unutulmayacak seçim hediyesi
Survivor'da Sercan ile baş başa yakalanan Beyza'nın sevgilisi bakın kim çıktı

Survivor'da Sercan ile basılan Beyza'nın sevgilisi bakın kim çıktı
Ücretsiz fideyi duyan koştu, saatler öncesinden sıraya girdiler

Yağmura rağmen gitmediler, saatler öncesinden sıraya girdiler
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak

Trump'tan, Netanyahu'nun karizmasını yerle bir edecek çıkış