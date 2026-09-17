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Belçika'da Charleroi Havalimanı'nda grev nedeniyle 42 uçuş iptal edildi

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Belçika'daki Brüksel Güney Charleroi Havalimanı'nda, hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle 42 uçuş iptal edildi.

Belçika'daki Brüksel Güney Charleroi Havalimanı'nda, hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle 42 uçuş iptal edildi.

Havalimanından, hava trafik kontrolörlerinin grevinin etkilerine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada grev nedeniyle sabah saatlerinde 9 gidiş ve 9 geliş, akşam saatlerinde ise 12 gidiş ve 12 geliş uçuşunun iptal edildiği bildirildi.

İptalden etkilenen uçuşların tamamının havalimanında en fazla sefer düzenleyen İrlanda merkezli Ryanair'a ait olduğu belirtilen açıklamada, hava yolu şirketlerinin grevin etkisini sınırlamaya çalıştığı kaydedildi.

Belçika'nın hava trafiği yönetiminden sorumlu kuruluş Skeyes'ta görevli hava trafik kontrolörleri dün saat 22.00'de iş bırakmıştı.

Çalışanların, 10 Ekim dahil olmak üzere her gece 22.00-08.00 saatlerinde iş bırakma eylemi yapması bekleniyor.

Kaynak: AA
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