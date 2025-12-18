Haberler

Belçika'da Doğu Flandre bölgesi okullarındaki başörtüsü yasağı Danıştaya götürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gent Camiler Birliği, Doğu Flanders bölgesinde devlet okullarında uygulanacak başörtüsü yasağının iptali için Danıştaya başvurdu. Birlik, yasağın usule uygun hazırlanmadığını ve Müslüman kadınların kimliklerini ifade etme hakkını etkilediğini savundu.

Belçika'da faaliyet gösteren Gent Camiler Birliği, Doğu Flanders bölgesindeki devlet okullarında uygulanan başörtüsü yasağına karşı Danıştaya başvurduğunu açıkladı.

Belçika'nın resmi haber ajansı Belga'ya göre, Doğu Flanders bölgesinde 23 camiyi temsil eden çatı kuruluş Gent Camiler Birliği, yasağın yürürlüğe girmesine ilişkin kararın, usule uygun şekilde hazırlanmadığını savunarak iptal talebinde bulundu.

Açıklamada, başörtüsü yasağına ilişkin görüş bildiren bazı öğretmenlerin, olası yaptırımlardan çekindikleri gerekçesiyle isimlerinin gizli tutulmasını istedikleri ifade edildi.

Birlik, ayrıca başörtüsü yasağının Müslüman kadınların kimliklerini ifade etmelerini etkilediğini belirtti.

Birlik tarafından yapılan açıklamada, Doğu Flanders İl Meclisinin yasağa ilişkin karar sürecinde geniş Müslüman toplulukla istişare edildiği yönündeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığı da savunuldu.

Açıklamada ayrıca, başörtüsü yasağına karşı çıkanlara yönelik bazı ifadelerin reddedildiği ve bu konuda yapılan değerlendirmelerin kabul edilmediği belirtildi.

Doğu Flanders Bölgesi Birinci Belediye Başkan Yardımcısı Kurt Moens ise konuya ilişkin açıklamasında, bölge yönetimi olarak, alınan kararın hukuka uygun olduğuna inandıklarını söylemişti.

Belçika'da merkezi Gent kenti olan Doğu Flandre eyalet hükümeti, devlet okullarında başörtüsü yasağını 2026-2027 akademik yılından itibaren yürürlüğe koyma kararı almıştı.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 4 ünlü serbest

Sabah gözaltına alınan 4 ünlü isimle ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Jhon Duran'a sert uyarı

Sabırları taşırdı! Fenerbahçe'den Jhon Duran'a sert uyarı
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Özgür Özel Brüksel'de konuştu, AK Parti'den tepkiler peş peşe geldi

Özgür Özel Brüksel'de konuştu, AK Parti'den tepkiler peş peşe geldi
Kayaların ortasında! Yüzlerce yıllık yapıya kimse ulaşamıyor

Kayaların ortasında! Yüzlerce yıllık yapıya kimse ulaşamıyor
Fenerbahçe'den Jhon Duran'a sert uyarı

Sabırları taşırdı! Fenerbahçe'den Jhon Duran'a sert uyarı
Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar çıktı

Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar! Cezası düşürüldü
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız'ın evinde aparat bulundu

Operasyondan yeni detaylar! Evinden aparat çıkan bir isim var
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu
Messi ve Yamal karşı karşıya! İşte dev maçın tarihi

Messi ve Yamal karşı karşıya! İşte dev maçın tarihi
Ortalığı karıştıracak iddia: Marketler 50 kuruşluk poşetin 2,5 lira olmasını istiyor

Marketlerden poşet fiyatlarına fahiş zam talebi! Rakam bile verdiler
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
Bunu hiç beklemiyordu! Halil Umut Meler'e büyük şok

Bunu hiç beklemiyordu! Halil Umut Meler'e büyük şok
title