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Belçika'daki apartmanda çıkan yangında ölü sayısı 5 olarak açıklandı

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Belçika'nın Anvers kentinde bir apartmanda çıkan yangında ölü sayısı 5'e yükseldi, 16 kişi yaralandı. Yangının elektrik panosundaki teknik sorundan kaynaklandığı belirtiliyor.

Belçika'nın Anvers kentinde dün bir apartmanda çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 5 olarak güncellenirken, 16 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Resmi Belga ajansının haberine göre, Anvers Belediye Başkanı Els van Doesburg, dünkü yangında 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Van Doesburg, yangının kontrol altına alındığını ancak binada önemli hasar meydana geldiğini bildirdi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürerken, ulusal basındaki haberlerde, binanın zemin katında elektrik panosundaki çalışma sırasında meydana gelen teknik sorunun yangına yol açtığı ifade edildi.

Anvers'in Linkeroever bölgesinde bulunan 10 katlı apartmanda dün yerel saatle 09.50 sıralarında yangın çıkmış, 200'den fazla kişi tahliye edilmişti.

Anvers polisi dün, yangında en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu
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