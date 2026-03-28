Belçika alkol reklamlarına yeni kısıtlamalar getirdi

Belçika federal hükümeti, alkol reklamlarında 'Alkol sağlığa zararlıdır' uyarısını zorunlu hale getirerek gençlerin korunmasını hedefliyor. Çocuk ve gençlere yönelik medya içeriklerinde alkol reklamları da yasaklandı.

Belçika'da federal hükümet, alkol reklamlarına yönelik kuralları sıkılaştırma kararı aldı.

Resmi haber ajansı Belga'ya göre, yeni düzenleme ülkede alkollü içecek reklamlarında "Alkol sağlığa zararlıdır" uyarısının yer almasını zorunlu hale getirdi.

Yeni kurallar kapsamında söz konusu uyarı, tüm reklam mecralarında kullanılacak ancak mevcut süreçte ürün etiketleri ve ambalajlar için zorunlu tutulmayacak.

Düzenlemeyle özellikle gençlerin korunması hedefleniyor. Yetkililer, alkol kullanımına erken yaşta başlanmasının ilerleyen dönemlerde zararlı tüketim riskini artırdığına işaret ediyor.

Bu çerçevede, çocuk ve gençlere yönelik medya içeriklerinde alkol reklamları yasaklandı. Radyo, televizyon, dijital platformlar ve basılı yayınlarda, hedef kitlenin en az yüzde 30'unun 18 yaş altı olduğu durumlarda alkol reklamı yapılamayacak.

Yeni kurallar sosyal medya fenomenlerini de kapsıyor

Takipçilerinin büyük kısmı reşit olmayan kişilerden oluşan "influencer"ların alkol tanıtımı yapmasına izin verilmeyecek.

Öte yandan, dergi abonelikleri ya da farklı ürünlerin satışı sırasında ücretsiz alkol verilmesi uygulaması da yasaklandı.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho
Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz

Savaşa bir ülke daha katıldı, Bakan Fidan'dan korkutan uyarı geldi
Resmen sıraya girdiler! Yenildikleri maçtan sonra yaptıkları olay oldu

Yenildikleri maçtan sonra yaptıklarına bakar mısınız!
İki kere sarı kart gösterdiği oyuncuyu atmadı, sonrası daha bomba

İki kere sarı kart gösterdiği oyuncuyu atmadı, sonrası daha bomba
İnşaat işçisine şov yapıyorlardı, hiç beklemedikleri bir şey oldu

İnşaat işçisine şov yapıyorlardı, hiç beklemedikleri bir şey oldu
Savaş sürerken Türkiye'den gövde gösterisi! ATMACA füzesine yeni yetenek

Savaş sürerken Türkiye'den gövde gösterisi! Tam isabet vurdu
Resmen sıraya girdiler! Yenildikleri maçtan sonra yaptıkları olay oldu

Yenildikleri maçtan sonra yaptıklarına bakar mısınız!
Taraftar şokta! Dev kulübe 60 puan silme cezası geliyor

Taraftar şokta! Dev kulübe eşi benzeri görülmemiş ceza
İtalyan kadın futbol muhabirleri güzellikleriyle gündem oldu

Sosyal medyayı sallıyorlar