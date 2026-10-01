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Belçika'da 28 sayfalık acil durum rehberi yerel yönetimlere gönderilecek

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Belçika Ulusal Kriz Merkezi, acil durumlara hazırlık için 28 sayfalık yeni rehber yayımladı. Rehber, 4 yıllık farkındalık kampanyası kapsamında tüm yerel yönetimlere gönderilecek; Bakan Quintin, elektrik kesintisi, sel veya yangın riskinin 'son derece gerçek' olduğunu söyledi.

Belçika Ulusal Kriz Merkezi, vatandaşların acil durumlara hazırlanmasına yardımcı olacak yeni rehber yayımladı.

The Brussels Times sitesinin haberine göre, Ulusal Kriz Merkezinin bahar aylarında başlattığı 4 yıllık farkındalığı artırma kampanyasının bir parçası olan rehber, tüm yerel yönetimlere gönderilecek.

Ulusal Kriz Merkezinin acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenlere ilişkin yayımladığı 28 sayfalık rehberde, güvenilir bilginin nasıl bulunması gerektiği, aile için acil durum planı hazırlanması, acil durum çantası oluşturulması ve tahliye durumunda yapılması gerekenlere ilişkin talimatlar bulunuyor.

Konu hakkında açıklama yapan Belçika İçişleri Bakanı Bernard Quintin, büyük çaplı elektrik kesintisi, sel veya yangın ihtimallerinin "son derece gerçek" olduğunu belirterek, herkesin bunun bilincinde olması gerektiğini vurguladı.

Quintin, iyi hazırlananların iyi korunacağını kaydederek "Doğru dengeyi bulmalıyız. Asla paniğe kapılmamalı ancak asla tedbirsiz de davranmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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