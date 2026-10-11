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Belçika'da 13 Filistinli bursiyerin vize düzenlemesi federal koalisyonu böldü

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Belçika'da 13 Filistinli bursiyerin ülkeye getirilmesi için vize düzenlemesi, federal hükümetin koalisyon ortakları arasında anlaşmazlığa neden oldu. Bakanlar arasında uzlaşma sağlansa da kabine toplantısında onaylanmadı; öğrenciler Gazze'den ayrılamıyor.

Belçika'da üniversite bursu kazanan 13 Filistinli öğrencinin ülkeye getirilmesine yönelik vize düzenlemesi, federal hükümetin koalisyon ortakları arasında anlaşmazlığa neden oldu.

Resmi Belga ajansının haberine göre, Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot ile İltica ve Göç Bakanı Anneleen Van Bossuyt arasında, Filistinli öğrencilerin ülkeye kabul edilmesine ilişkin bir uzlaşma sağlanmasına rağmen federal hükümetin kabine toplantısında söz konusu uzlaşının onaylanması konusunda anlaşma sağlanamadı.

Prevot, liberal çizgideki Frankofon MR partisinin uzlaşmayı engelleyen tek koalisyon ortağı olduğunu bildirirken, Belçika üniversitelerinde eğitimlerine devam etmek üzere burs kazanan 13 Filistinli gencin geleceğinin göç politikası tartışmalarından ayrı tutulması gerektiğinin altını çizdi.

MR Genel Başkan Yardımcısı David Clarinval ise Prevot'un açıklamasına karşı çıkarak, anlaşma taslağını ve özellikle kurulması öngörülen çalışma grubunun görevlerini uzmanların incelemesi için daha fazla zamana ihtiyaç duyduklarını belirtti.

13 Filistinli bursiyer Gazze'den ayrılamıyor

Belçika'daki üniversitelerde eğitim görmek veya araştırma yapmak üzere burs kazanan 13 Filistinli öğrenci ve araştırmacı, Gazze'den ayrılamadıkları için ülkeye seyahat edemiyor.

Belçika'da daha önce de gündeme gelen konuya ilişkin tartışmalarda, öğrencilerin ülkeye kabul edilmesinin olası iltica ve aile birleşimi başvuruları üzerindeki etkileri öne çıkmıştı.

Prevot ile Van Bossuyt arasında varılan uzlaşının, öğrencilerin Belçika'ya gelişlerini iltica veya aile birleşimi başvuruları için gerekçe olarak kullanmamalarını öngören bir hüküm içerdiği belirtilmişti.

Uzlaşma ayrıca, ülkede yasal ikamet hakkı bulunmayan kişilerin geri gönderilmesini hızlandırmak ve daha etkili hale getirmek amacıyla Van Bossuyt başkanlığında bir çalışma grubu kurulmasını öngörmüştü.

Kaynak: AA
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