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Belçika Büyükelçisi Van de Velde'den Milli Gün Resepsiyonunda "Erik Dalı" Sürprizi

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Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde, Milli Gün resepsiyonunda yaptığı konuşmada Türkçe öğrendiğini belirterek 'Türkçe, Erik Dalı oynamaktan daha zor' esprisi yaptı, ardından davetlilerin isteği üzerine Erik Dalı dansı sergiledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da etkinliğe katıldı.

(ANKARA) - Belçika'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Belçika Milli Günü dolayısıyla büyükelçilik rezidansının bahçesinde düzenlenen resepsiyon, diplomatik mesajların yanı sıra renkli görüntülere de sahne oldu.

Resepsiyonda yaptığı açılış konuşmasında Türkiye'ye duyduğu sevgiyi dile getiren Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde, Türkçe öğrenmeye başladığını belirterek, "Türkçe, Erik Dalı oynamaktan daha zor" sözleriyle davetlileri güldürdü.

Büyükelçi, konuşmasının ardından gecenin ilerleyen saatlerinde çalınan Erik Dalı eşliğinde piste çıkarak dans etti. Davetlilerin alkışlarla eşlik ettiği anlar resepsiyonun en dikkati çeken görüntülerinden oldu.

Resepsiyona katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da açılış konuşmasında Van de Velde'nin daha önce Fransa Büyükelçiği resepsiyonunda sergilediği Erik Dalı performansına atıfta bulunarak, "Kendilerinin geleneksel oyunumuza eşlik etmesi hepimiz için Türkiye ile Belçika arasındaki dostluğun samimi ruhunu yansıtan güzel bir anı oldu. Bu akşam da muhtemelen konuklar kendisinden bir performans daha isteyeceklerdir. Şimdiden alkışlayalım, motivasyonunu artıralım" ifadelerini kullanmştı.

Van de Velde'nin gecenin sonunda davetlilerin isteğini geri çevirmeyerek oynadığı Erik Dalı, resepsiyona katılan diplomatik misyon temsilcileri ve davetliler tarafından ilgiyle izlendi.

Kaynak: ANKA
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