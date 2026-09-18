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Belçika, Brüksel'de metro ve tren istasyonlarındaki askeri konuşlanmayı 6 ay uzattı

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Belçika federal hükümeti, başkent Brüksel'deki tren ve metro istasyonlarında görev yapan askerlerin konuşlanma süresini 6 ay uzatma kararı aldı.

Belçika federal hükümeti, başkent Brüksel'deki tren ve metro istasyonlarında görev yapan askerlerin konuşlanma süresini 6 ay uzatma kararı aldı.

Resmi haber ajansı Belga'ya göre, Savunma Bakanı Theo Francken, Bakanlar Kurulunun "Urban Shield" (Kent Kalkanı) operasyonunun devam ettirilmesine karar verdiğini açıkladı.

Francken, devletin belirli "riskli bölgelerde" sokakların denetimini yeniden sağlaması gerektiğini ifade ederek, "Burası Kabil, Rakka ya da Kandahar değil." dedi.

Karar kapsamında yaklaşık 50 asker, federal polisin emrine verilerek Brüksel'deki tren ve metro istasyonlarında ortak devriyelere katılacak.

Nisan ayında başlatılan ve ilk aşamada 6 ay sürmesi planlanan operasyonda, kara kuvvetlerinden yaklaşık 30 asker görevlendirilmişti. Uygulama, Brüksel'de uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı şiddet olaylarının artması üzerine hayata geçirilmişti.

Brüksel'de uyuşturucu bağlantılı şiddet

Belçika'nın başkenti Brüksel, son yıllarda uyuşturucu pazarının kontrolü için suç grupları arasında yaşanan silahlı çatışmalarla gündeme geliyor.

Nisan-temmuz 2026 döneminde Brüksel'deki metro ve tren istasyonlarında 884 olay kayıtlara geçmişti.

Kaynak: AA
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