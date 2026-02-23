Haberler

Belçika Başbakanı, ABD'nin Brüksel Büyükelçisi'nin açıklamalarına son vermesi gerektiğini söyledi

Güncelleme:
Belçika Başbakanı Bart de Wever, ABD'nin Brüksel Büyükelçisi Bill White'ın Yahudi sünnetçilerle ilgili açıklamalarını eleştirerek, durumu gerginleştiren yorumların sona ermesi gerektiğini vurguladı. Yahudi topluluğuna yönelik yapılan yasal soruşturma ile ilgili görüşlerini açıklayan de Wever, büyükelçinin diplomatik görevini yerine getirmediğini ifade etti.

Belçika Başbakanı Bart de Wever, ABD'nin Brüksel Büyükelçisi Bill White'ın Yahudi sünnetçilerle ilgili açıklamalarının hiçbir katkı sağlamadığını, derhal buna son vermesi gerektiğini belirtti.

Belçika'daki VRT Nieuws'a konuşan de Wever, White'ın Yahudi sünnetçilere yönelik soruşturmayı "Yahudi karşıtlığı" olarak nitelendirmesi sebebiyle artan tansiyonla ilgili konuştu.

"Kendi ülkenizde bir büyükelçinin ortalığı karıştırması hoş şeyler değil." diyen de Wever, büyükelçinin yaptığı açıklamalarla görevini yerine getirmediğini, bunların hiçbir katkı sağlamadığını dile getirdi."

White'ın derhal bu açıklamalara son vermesi gerektiğini ifade eden de Wever, diplomatik ilişkilerde bir büyükelçinin tam olarak nasıl rol üstleneceğini değerlendirme sorumluluğunun dışişleri bakanına ait olduğunu söyledi.

"Yahudi sünnetçi" gerginliği"

Belçika'nın Anvers kentinde 14 Mayıs 2025'te yerel polis, yasa dışı sünnet uygulamalarıyla ilgili devam eden adli soruşturma kapsamında çeşitli adreslere baskın düzenlemiş, 3 Yahudi sünnetçi (mohel) hakkında soruşturma başlatılmıştı.

"Herhangi bir tıbbi eğitim almamış kişiler tarafından yapılan tıbbi işlemler" üzerine odaklandığı belirtilen soruşturmanın, Yahudi topluluğundan gelen şikayet üzerine başlatıldığı bildirilmişti."

ABD'nin Brüksel Büyükelçisi White, 16 Şubat'ta soruşturmanın sonlandırılmasını talep ederek bu eylemin Yahudi karşıtlığı olduğunu savunmuştu.

Belçika Dışişleri Bakanlığı, White'ı açıklamalarının ardından görüşmeye çağırmıştı. Bakanlığın, Anvers kentindeki soruşturmanın dini uygulamalara yönelik olmadığı, bağımsız yargı makamlarının yürüttüğü hukuki süreç olduğu yönünde açıklama yaptığı aktarılmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da konuya müdahil olmuş, Belçika'daki antisemitizm tartışmalarına değinerek Anvers'teki sünnet soruşturmasını eleştirmiş ve Yahudi topluluklarının güvenliği konusunda endişe duyduklarını savunmuştu.

Flaman Vooruit Partisi lideri Conner Rousseau da ABD Büyükelçisi'nin Belçika'nın iç hukuk süreçlerine müdahale etmemesi gerektiğini belirtmişti. Ayrıca Rousseau'nun sosyal medyada yayımlanan videosunda ABD'nin dış politikasını eleştirirken Başkan Donald Trump'ı Adolf Hitler'e benzettiği yönünde ifadeler kullandığı görülmüştü.

White, Rousseau'nun videosuna, "Skandal. Conner Rousseau, artık resmen ABD'ye seyahat etmen yasaklandı. Nokta." yorumunu bırakmıştı.

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot ise "Bir milletvekili ve bir parti liderinin ifade özgürlüğünü kullanması nedeniyle bir ülkeye girişinin yasaklanması fikrini kesin bir şekilde kınıyorum." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA / Şerife Çetin
