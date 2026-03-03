Haberler

Belçika'dan Fransa'nın Avrupa'nın nükleer caydırıcılığını güçlendirme kararına destek

Belçika Başbakanı Bart de Wever, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avrupa'nın nükleer caydırıcılığını güçlendirme kararına destek verdi. De Wever, Macron'un girişimini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Belçika Başbakanı Bart de Wever, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un nükleer cephaneliği büyütme ve Avrupa'nın nükleer caydırıcılığını güçlendirme kararına destek verdiğini bildirdi.

De Wever, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Macron'un Avrupa'nın güvenlik ve savunmasının güçlendirilmesi yönündeki girişimini memnuniyetle karşıladıklarını belirten de Wever, "Güçlendirilmiş bu caydırıcılığın hayata geçirilmesinde Fransa'yla işbirliği yapacağız." ifadesini kullandı.

Macron, küresel gelişmelere dikkati çekerek Fransa'nın nükleer cephaneliğini büyüteceğini ve caydırıcılığını güçlendireceğini duyurmuş, Avrupalı müttefiklere Fransa'nın caydırıcılık tatbikatlarına katılma olanağı sunacağını kaydetmişti.

