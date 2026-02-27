Haberler

Belçika Anayasa Mahkemesi, hükümetin bazı iltica ve göç tedbirlerini askıya aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Belçika Anayasa Mahkemesi, hükümetin iltica ve göçü zorlaştıran tedbirlerini askıya aldı. Mahkeme, aile birleşimi ve sığınmacı kabul koşullarının AB hukuku ile uyumlu olup olmadığını incelemek üzere Avrupa Adalet Divanına başvurdu.

Belçika Anayasa Mahkemesi, hükümetin iltica ve göçü zorlaştıran bazı tedbirlerini askıya almayı kararlaştırdı.

Anayasa Mahkemesi, aile birleşimi ve sığınmacıların kabul koşullarına ilişkin tedbirlerin Avrupa Birliği (AB) hukukuyla uyumlu olup olmadığının değerlendirilmesi için konuyu Avrupa Adalet Divanına taşıdı.

Anayasa Mahkemesi, Temmuz 2025'te kabul edilen ve sığınmacıların kabul koşullarını kısıtlayan 2 tedbir ile ikincil koruma statüsünden yararlananlara yönelik aile birleşimi kurallarının sıkılaştırılmasına ilişkin düzenlemeleri askıya almaya karar verdi.

Bu tedbirlerin, AB hukukuna ve çeşitli temel haklara aykırı göründüğünü bildiren Anayasa Mahkemesi, iptal istemi hakkında ise 3 ayda hüküm vereceğini duyurdu.

Geçen yıl kabul edilen tedbirler uyarınca, başka bir Avrupa ülkesinde daha önce iltica hakkı tanınmış bir sığınmacıya maddi yardımın reddedilmesine imkan tanınırken, diğer bir tedbir de Belçika'nın özel durumlarda yardımın mali destek şeklinde sağlanması imkanını ortadan kaldırmasına olanak sağlıyor.

Aile birleşimine ilişkin kuralları sıkılaştıran tedbir de ikincil koruma statüsünden yararlananlar ya da ülkelerine geri gönderilmeleri halinde "ciddi zarar görme" riski bulunan kişiler için 2 yıllık bekleme süresi getiriyor.

Kaynak: AA / Şerife Çetin
Öcalan'dan PKK'nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz

Ne diyeceği merak konusuydu: İşte Öcalan'ın yeni mesajının tam metni
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sahaya giren taraftar Messi'yi yere düşürdü

"Nereden nereye" dedirten görüntü!
Fener maçında satılan sosisliye bakın

Fener maçında satılan sosisliye bakın
Gerilim pompayı vurdu! Akaryakıta bir zam daha geliyor

Durmuyor! Bir zam daha kapıda, elinizi çabuk tutun
Aynı detaya dikkat çektiler! Bütün İngiltere Fenerbahçe'yi konuşuyor

Bütün İngiltere Fenerbahçe'yi konuşuyor
Sahaya giren taraftar Messi'yi yere düşürdü

"Nereden nereye" dedirten görüntü!
Savaşı kim kazanır? Bir fark var ki kağıt üstünde kaybettiler bile

Savaşı kim kazanır? Bir fark var ki kağıt üstünde bile kaybettirir
Hatice Aslan ile Mahir Günşiray'ın 40 yıl sonra başlayan aşkı kalplere dokundu

Usta oyuncuların filmleri aratmayan aşk hikayesi kalplere dokundu