Belçika 6 milyon doz Kovid-19 aşısını imha edecek

Belçika federal hükümetinin elinde bulunan 6 milyon doz Kovid-19 aşısının artık etkili olmayacağı gerekçesiyle imha edileceği bildirildi. Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, parlamentodaki oturumda milletvekillerine Belçika'nın elinde 15,3 milyon dozluk aşı rezervinin bulunduğunu söyledi.

EN KISA SÜREDE İMHA EDİLECEK

İlk geliştirilenlerle kıyaslanınca virüsün Omicron BA.4/5 alt varyantlarına karşı geliştirilen aşıların daha etkili olduğunu vurgulayan Vandenbroucke, "Bu nedenle elimizdeki ilk aşıları kullanamayız. Bunlar en kısa sürede imha edilecek." dedi.

YENİ AŞILARA YER AÇILACAK