Belarus: Küba'yı Destekliyor, Tek Taraflı Yaptırımları Reddediyoruz

Güncelleme:
Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov, Küba'nın Belarus Büyükelçisi ile yaptığı görüşmede, iki ülkenin tek taraflı yaptırımlara karşı dayanışma içinde olduğunu belirtti. Rıjenkov, Belarus'un Küba halkına olan desteklerini yineleyerek, uluslararası hukukun önemine değindi.

MİNSK, 17 Şubat (Xinhua) -- Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov, Küba ile tam dayanışma içinde olduklarını yineledi. Rıjenkov, Küba'nın Belarus Büyükelçisi Santiago Perez Benitez ile pazartesi günü gerçekleştirdiği görüşmede, tüm tek taraflı yaptırımlara karşı olduklarını söyledi.

Görüşmede iki taraf Küba'daki durumu ele alırken, Rıjenkov, Belarus'un Küba halkına olan sarsılmaz desteğini bir kez daha dile getirdi.

Tüm tek taraflı baskıcı önlemlere karşı olduklarını yineleyen Rıjenkov, anlaşmazlıkların uluslararası hukuk çerçevesinde barışçıl diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Geçen yıl gerçekleştirilen üst düzey ziyaretlerin yarattığı olumlu ivmeyi sürdüreceklerini kaydeden iki taraf, ticaret, sağlık ve eğitim alanlarında 2025 yılında imzalanan ikili anlaşmaları ileriye taşıma konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
500

