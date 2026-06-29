Belarus: Ukrayna ordusu sınırımızı geçerse tüm potansiyelimizle cevap veririz

Belarus Dışişleri Bakan Yardımcısı İgor Sekreta, Ukrayna ordusunun sınırı geçmesi durumunda ülkesinin tüm potansiyeliyle karşılık vereceğini söyledi.

Bakan Yardımcısı Sekreta, Ria haber ajansına yaptığı açıklamada, Kiev'in Belarus'a olası saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sekreta, "Eğer ( Belarus'un) sınırı izinsiz veya saldırganlıkla geçilirse, tüm potansiyelimizle karşılık vereceğiz. Ukraynalı komşularımız bunu biliyor." ifadelerini kullandı.

Kırmızı çizgilerin Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko tarafından açıkça belirlendiğini ve bunların ülkenin sınırları olduğunu vurgulayan Sekreta, "Onlar (Batılı ülkeler) çok iyi biliyorlar ki herhangi bir ülke Rusya-Belarus Birlik Devleti'ne saldırırsa, anlaşma çerçevesinde derhal karşılık verilecek. Konvansiyonel de dahil herhangi bir silahın kullanılmasının ciddi sonuçlara yol açabileceğini öngören bir anlaşma imzaladık." diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Belarus topraklarındaki Rus askeri teçhizatın ve lojistik ekipmanların meşru hedef haline gelebileceğini söylemişti.