Belarus'ta Çernobil Felaketinin 40. Yılında, Hayatını Kaybedenler Anıldı

MİNSK, 27 Nisan (Xinhua) -- Belarus'ta Çernobil nükleer felaketinin 40. yılında ülke genelinde anma etkinlikleri düzenlendi.

Belarus'un başkenti Minsk'te kent sakinleri pazar günü, felakette hayatını kaybedenleri anmak ve nükleer enkazı temizleme operasyonlarında hayatlarını feda edenleri onurlandırmak amacıyla Çernobil anıtında toplandı.

Belarus Dışişleri Bakanlığı, Çernobil faciasının etkisi hala devam eden sonuçlarının ele alınması konusunda uluslararası diyaloğa açık olduklarını belirtti. Bakanlık, afet yönetimi ve sağlık koruma alanlarına yönelik ortak çabalara olan bağlılığını da vurguladı.

26 Nisan 1986'da eski Sovyetler Birliği'ne bağlı Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Santrali'nin 4 numaralı reaktörünün patlaması sonucu sekiz tondan fazla yüksek düzeyde radyoaktif madde atmosfere salınırken, 60.000 kilometrekareden fazla alan kirlendi ve 3,2 milyondan fazla insan çeşitli derecelerde etkilendi.

O dönemde bir Sovyet cumhuriyeti olan Belarus da nükleer serpintinin en ağır etkilerini yaşadı.

Belarus, Çernobil felaketinin ardından bu tür teknolojik faciaların etkisini yönetme konusunda önemli bir uzmanlık geliştirdi. Raporlara göre, facianın ardından toparlanma amacıyla 6 ayrı devlet programı uygulamaya başlayan ülke, 500'den fazla radyasyon kontrol laboratuvarından oluşan bir ağ kurdu.

Ülkede son 40 yılda 1.657'nin üzerinde yerleşim yerinde kirlenmiş alanların azaltılması ve normal yaşam koşullarının yeniden sağlanmasına yönelik önemli adımlar atıldı.

Kaynak: Xinhua
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı

Asgari ücretle çalışan milyonları kızdıracak çıkış

ABD, BAE ve Katar'daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi

Neler oluyor? Gece boyunca süren sevkiyat radara böyle yansıdı
Akran zorbalığı cinsiyet dinlemiyor! Metruk binada dehşete düşüren görüntü

Okulları adam etmek için kafa yorarken gelen görüntüye bakın
Yasak aşkıyla birlikteyken eşi ve çocuklarına yakalandı

Yasak aşk macerası kısa sürdü! Çocukları koşarak babalarına sarıldı
Tedesco'dan derbi sonrası olay sözler! Samandıra’da casus mu var?

Bu dedikleri doğruysa yer yerinden oynar!

Seçim yenilgisi sonrası Orban'ın yakın çevresi servetlerini yurt dışına kaçırmaya başladı

16 yıllık iktidarını sandıkta kaybetti ülkeden büyük kaçış başladı
Ece Seçkin’den gece yarısı olay paylaşım: Hain oğlu hainsin

Gece yarısı fena patladı: Hain oğlu hainsin
Yasak aşkıyla birlikteyken eşi ve çocuklarına yakalandı

Yasak aşk macerası kısa sürdü! Çocukları koşarak babalarına sarıldı
Milyoner'de tarihi an! 1 milyonluk soruyu açtırdı

Milyoner'de tarihi an! 1 milyonluk soruyu açtırdı
Gülistan Doku soruşturmasında Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı

Gülistan Doku soruşturmasında il emniyet müdürü ifadeye çağrıldı